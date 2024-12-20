وزير التعليم العالي يجتمع بفريق مبادرة «تمكين» لدعم الطلاب ذوي الهمم - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 06:51 مساءً - عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع فريق عمل مبادرة "تمكين" التابعة للوزارة، التي تحظى برعاية رئيس الجمهورية، بهدف تعزيز رعاية وخدمة الطلاب من ذوي الهمم، وذلك بمقر التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

أشاد الوزير بجهود فريق العمل في التحضير للحفل الختامي للمرحلة الأولى من مبادرة "تمكين"، والذي أقيم برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي بمعبد حتشبسوت بمحافظة الأقصر. حضر الحفل عدد من الوزراء، ورؤساء الجامعات المصرية، وقيادات الوزارة، وشخصيات عامة بارزة.

وأعرب الوزير عن شكره للقيادة السياسية على رعاية المبادرة التي أطلقتها الوزارة لدعم ذوي الهمم، مشيرًا إلى أن المبادرة بدأت فعالياتها في أكتوبر الماضي، واستهدفت الأقاليم الجغرافية السبعة المحددة ضمن إستراتيجية "تحالف وتنمية"، بما يتماشى مع الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأكد الدكتور عاشور أن الوزارة تواصل تطوير التعليم الجامعي لذوي الهمم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويدعم دمجهم في المجتمع. كما أشار إلى نجاح المرحلة الأولى من المبادرة التي جسدت رؤية مصر نحو بيئة تعليمية شاملة تتيح فرصًا متساوية لجميع الطلاب.

وأشار الوزير إلى استمرار التعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الهمم لضمان تقديم التيسيرات اللازمة، من خلال مراكز الرعاية الجامعية التي تقدم الدعم النفسي، والتعليمي، واللوجستي. كما أشار إلى توقيع سبعة بروتوكولات تعاون جديدة مع "أمديست مصر"، لإنشاء مراكز جديدة ليصل عددها إلى 27 مركزًا في الجامعات الحكومية.

وشدد الوزير على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والجهات المختلفة لتحقيق أهداف مبادرة "تمكين"، والعمل على توسيع نطاقها لتشمل مزيدًا من الجامعات والمؤسسات التعليمية. وأكد أن المبادرة تعد أولوية ضمن خطة الوزارة لعام 2025.

حضر الاجتماع عدد من قيادات الوزارة، من بينهم الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عمرو علام الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أيمن فريد مساعد الوزير للتخطيط الإستراتيجي، والدكتورة شيرين يحيى مستشار شؤون الطلاب ذوي الهمم، والدكتور كريم همام مستشار الأنشطة الطلابية، والدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي للوزارة، وعدد من المسؤولين الآخرين.

وزير التعليم العالي يشهد الحفل الختامي للمرحلة الأولى لمبادرة «تمكين» لحقوق وواجبات الطلاب ذوي الهمم بالجامعات المصرية