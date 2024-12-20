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مشاهير العرب - حصل على الدكتوراه وهذه قصة أول أغنية له.. أبرز تصريحات إيهاب توفيق مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حصل على الدكتوراه وهذه قصة أول أغنية له.. أبرز تصريحات إيهاب توفيق مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حصل على الدكتوراه وهذه قصة أول أغنية له.. أبرز تصريحات إيهاب توفيق مع منى الشاذلي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 01:01 مساءً - إيهاب توفيق.. تصدر المطرب إيهاب توفيق تريند محركات البحث المختلفة، خلال الساعات الماضية، وذلك بعدما حل ضيفًا مساء أمس مع الإعلامية منى الشاذلي، متحدثًا عن الكثير من جوانب حياته الشخصية والفنية.

الفنان إيهاب توفيق وقصة حصوله على الدكتوراه

تحدث الفنان إيهاب توفيق، عن بداياته الموسيقية، لافتاً إلى أنه بدأ مشواره من كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، وعين معيدًا بالكلية وحصل على الماجستير والدكتوراه.

وقال خلال استضافته ببرنامج «معكم منى الشاذلي» المذاع عبر شاشة «ON E»: «كان كل تفكيري وحبي للموسيقى، دخلت كلية التربية الموسيقية وكان كل هدفي أن أصبح معيدا في الكلية، أما الغناء فقد أخذ مرحلة من تفكيري جاءت متأخرة، رغم أني كنت بغني بشكل كويس جدًا وكنت من الأوائل في جميع أنواع الغناء والموسيقى والعزف على العود، لكن لم أفكر إطلاقا أن أصبح مطربا».

إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

وأوضح إيهاب توفيق، أنه سجل منهج السنة كاملا من الأغاني ليساعد زملاءه على حفظها، قائلا: «كنت بسجل كل الأغاني وكل الكلية تحفظ منها».

وأضاف، أن «رئيسة قسم الأغاني الشرقية طلبت مني حفظ أغنية لسيد درويش لأغنيها في حفل نهاية العام الدراسي، والذي كان بداية تطور تفكيري تجاه الغناء».

ولفت إيهاب توفيق، إلى حصوله على درجة الدكتوراه عن رسالة بعنوان: «الأغنية المصرية في النصف الثاني من القرن العشرين»، وبها نماذج من الأغاني الكلاسيكية والشعبية من عام 1950 إلى عام 2000.

إيهاب توفيق مع منى الشاذلي

رقص حسن الرداد على أغنية داني

وعلق الفنان إيهاب توفيق، على مشهد ظهور الفنان حسن الرداد حسن الرداد، في فيلم «زنقة ستات»، وهو يرتدي بدلة رقص ويرقص على أغنية «داني»، مؤكدًا أنه فوجئ جدًا بالمشهد مثلة مثل باقي الجماهير.

قال إيهاب توفيق: إن «ظهور حسن الرداد وهو يرقص على الأغنية ببدلة الرقص كان مفاجأة رهيبة، مؤكدًا أنه يحبه جدًا وأنه صديقه وأحب أداءه».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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