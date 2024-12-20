مشاهير العرب - ردا على منتقدي إطلالاتها.. رانيا يوسف: شباب العشرينات بيعشقوني | فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الجمعة 20 ديسمبر 2024 05:54 مساءً - حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على بودكاست «ع الرايق» من تقديم الإعلامي خالد عليش وإنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال الساعات القليلة الماضية، والذي كشفت خلاله عن العديد من التصريحات والأسرار حول حياتها الفنية والشخصية أيضا.

رانيا يوسف ردت على كافة الانتقادات الموجهة إليها بسبب إطلالاتها التي لا تتناسب مع سنها، قائلة

«العشرينات كلهم بيعشقوا رانيا يوسف الممثلة وهلبس اللي يعجبني مش هيهمني رأي حد طالما مقتنعة».

ومع ارتفاع مؤشرات البحث حول تصريحات رانيا يوسف في «ع الرايق»، تستعرض كلمتك للقراء والمتابعين في التقرير التالي أبرز تصريحات رانيا يوسف.

أبرز تصريحات رانيا يوسف في «ع الرايق»

كشفت رانيا يوسف خلال لقائها مع بودكاست «ع الرايق»، أنها تخطئ في حياتها ولكن بحسن نية، مشيرة إلى أنها تعتبر الراجل سي السيد، موضحة أن وجود الرجل في حياتها يزيل من عليها الكثير، حيث يمتلك زمام الأمور.

وأضافت رانيا يوسف «ممكن أكون قوية في قراراتي وعملي وقرارات تخص بناتي، لكن مع الرجل لست قوية، حتى لو بالوهم، كل الستات بتعمل كده، وأنا زيهم».

وتابعت: «البداية دائمًا لذيذة، لكن من يرتبط بشخصية مشهورة، يكون لديه توقعات إني طول الوقت في أحسن مظهر، لكن الحقيقة إني طبيعية في البيت زي أي ست، ولابسة لكلوك، مش طول الوقت بميك أب، وشعر معمول، أنا مش شادية في الأفلام».

وقالت رانيا يوسف: «معنديش مشكلة، بناتي يحبوا الدراسة، المهم تحافظ على نفسها ومتخلهوش يسيطر على دماغها وتهتم بكاريرها ويكون جزء من حياتها مش كل حياتها زي ما هي جزء من حياته وموضوع الجواز ده مش مهم بالنسبالي أنا بقولهم اتجوزوا 30 سنة».

آخر أعمال رانيا يوسف

جدير بالذكر، أن آخر أعمال رانيا يوسف كانت مشاركتها في مسلسل «موضوع عائلي 3، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.