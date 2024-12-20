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أول صورة لمنفذ حادث الدهس في شرق ألمانيا - أخبار كلمتك

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القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 10:30 مساءً - نشرت وسائل إعلام ألمانية أول صورة لمنفذ الهجوم بسيارة على سوق لهدايا عيد الميلاد في ألمانيا، بعدما ألقت الشرطة القبض عليه.

واعلن الإسعاف الألماني: إصابة من 60 إلى 80 شخصا في عملية الدهس في ماجدربورج الألمانية.

أفادت وكالة “رويترز”، في تقرير لها اليوم الجمعة، بوقوع إصابات في هجوم على سوق لهدايا عيد الميلاد في مدينة بشرق ألمانيا.

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بينما  اعلنت وسائل إعلام ألمانيه، القبض على السائق المتورط في عملية دهس شرقي البلاد

احتفالات عيد الميلاد في ألمانيا 

ويأتي ذلك في ظل اقتراب انطلاق الاحتفالات بعيد الميلاد، ويحرص الناس على الذهاب إلى الأسواق في هذه الفترة لشراء الهداية وشجرة الكريسماس.

 

 وفي السياق ذاته، تستعد ألمانيا لإطلاق سراح مئات السجناء بشكل مبكر على نحو مبكر لقضاء عطلة عيد الميلاد "الكريسماس" مع عائلاتهم.

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ويخضع الإفراج المبكر لشروط، حيث ينطبق فقط على أولئك الذين أبدوا حسن سلوك خلال فترة الحبس، ومن المقرر أن يتم إطلاق سراحهم بين نهاية نوفمبر وبداية يناير. ولا ينطبق ذلك على من تزيد مدة عقوبته عن عامين.

 

"عفو عيد الميلاد" في ألمانيا

 وبحسب وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، من المقرر إجمالا أن يحصل على إطلاق سراح مبكر بمناسبة ما يسمى بـ"عفو عيد الميلاد" أكثر من 800 سجين، وهو أقل من العدد الذي تم تسجيله العام الماضي، والذي بلغ أكثر من ألف سجين.

 

وكان العدد الأكبر من السجناء المقرر حصولهم على "عفو عيد الميلاد" في ولاية شمال الراين-ويستفاليا، حيث شمل 248 سجينا هذا العام، بحسب بيانات وزارة العدل المحلية.

ولا تطبق جميع الولايات الألمانية مبدأ العفو بمناسبة الكريسماس، مثل ولاية بافاريا.

 

أكثر من 44 ألف شخص في السجون على مستوى ألمانيا في عام 2023

وفي السنوات الأخيرة، رفض سجناء في بعض الأحيان الإفراج المبكر. وبحسب الإحصائيات، كان هناك أكثر من 44 ألف شخص في السجون على مستوى ألمانيا في عام 2023.
 

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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