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حماس تطالب بالإفراج عن البرغوثي، والاحتلال يجهز قائمة بأسرى فلسطينيين لإطلاق سراحهم - أخبار كلمتك

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حماس تطالب بالإفراج عن البرغوثي، والاحتلال يجهز قائمة بأسرى فلسطينيين لإطلاق سراحهم - أخبار كلمتك

حماس تطالب بالإفراج عن البرغوثي، والاحتلال يجهز قائمة بأسرى فلسطينيين لإطلاق سراحهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة التبادل، مشيرة إلى أن عائلة البرغوثي توافق على ترحيله إلى تركيا".

إسرائيل تجهز قائمة أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: "إن تل أبيب انتهت من إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".

إسرائيل تطالب في صفقة التبادل بإبعاد أسرى للخارج

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب في صفقة التبادل بإبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية للخارج، وليس للضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.

ونقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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