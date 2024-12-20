حماس تطالب بالإفراج عن البرغوثي، والاحتلال يجهز قائمة بأسرى فلسطينيين لإطلاق سراحهم - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:05 مساءً - ذكرت القناة i24 الإسرائيلية، في تقرير لها، اليوم الجمعة، أن حركة حماس طالبت بالإفراج عن مروان البرغوثي في ​​صفقة التبادل، مشيرة إلى أن عائلة البرغوثي توافق على ترحيله إلى تركيا".

إسرائيل تجهز قائمة أسرى فلسطينيين سيطلق سراحهم

وفي السياق ذاته، نقلت القناة الـ 13 الإسرائيلية عن مصادر مطلعة قولها: "إن تل أبيب انتهت من إعداد قائمة الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم في المرحلة الأولى من صفقة التبادل".

إسرائيل تطالب في صفقة التبادل بإبعاد أسرى للخارج

ومن جانبها، ذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن تل أبيب تطالب في صفقة التبادل بإبعاد الأسرى ذوي الأحكام العالية للخارج، وليس للضفة الغربية.

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أنه لم يحدث اختراق جدي في المباحثات الجارية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يفضي إلى صفقة تبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس).

وقالت القناة الـ13 الإسرائيلية إن إسرائيل لم تتلقَ قائمة بأسماء الأسرى المحتجزين الأحياء في غزة، مشيرة إلى أن هذا شرط لاستئناف المفاوضات، وفق زعمها.

ونقلت قناة "كان 11" عن مصادر إسرائيلية وأجنبية قولها إن هناك تقدما في المفاوضات، لكن لا توجد تفاهمات على القضايا الجوهرية.

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