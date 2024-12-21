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أنصاص مشاوير، 3 ملايين مشاهدة لأغنية فيلم "بضع ساعات في يوم ما" - أخبار كلمتك

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أنصاص مشاوير، 3 ملايين مشاهدة لأغنية فيلم "بضع ساعات في يوم ما" - أخبار كلمتك

أنصاص مشاوير، 3 ملايين مشاهدة لأغنية فيلم "بضع ساعات في يوم ما" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:35 صباحاً - حققت الأغنية الدعائية لفيلم "بضع ساعات في يوم ما" والتي جاءت بعنوان "أنصاص مشاوير" للمطرب ماجد المهندس، 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها قبل أيام تزامنا مع إعلان عرض الفيلم بالسينمات يوم 26 ديسمبر الجاري. 

 

أغنية أنصاص مشاوير 

أغنية "أنصاص مشاوير" من كلمات صابر كمال وألحان محمد يحيى.

وتقول كلمات الأغنية: "حبيت كتير وفارقت كتير أنا عمري كله أنصاص مشاوير.. وإزاي هفكر قبل ما أحب والحب أسرع من التفكير.. يا اللي أنت قلبك ياما أذاك تهرب لفين من شيء جواك وتخبي نفسك فين من الحب كل السكك بتودي هناك وهناك.. سلمنا روحنا لناس خاينين مشيوا وسابولنا بواقي حنين وعكروا ليلنا الحالم.. هناك.. ياما عيشنا نتألم في سكوت مع ناس عملناهم بيوت وهما عملونا سلالم". 

فيلم بضع ساعات في يوم ما

وفيلم “بضع ساعات في يوم ما” مأخوذ عن رواية الكاتب محمد صادق والتي تحمل نفس الاسم، وتدور أحداث العمل في جو من الإثارة والتشويق خلال 8 ساعات تبدأ من الثانية عشرة بعد منتصف الليل.

ويتناول العمل مجموعة من القصص الثنائيةالرومانسية، وكل قصة لها تفاصيلها المختلفة ولكن هناك رابطًا يجمع بين هذه القصص، بحيث تجتمع جميع الشخصيات في مشهد واحد فقط.

 

أبطال فيلم بضع ساعات في يوم ما 

فيلم “بضع ساعات في يوم ما” يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين، من بينهم: مي عمر وهشام ماجد وهنا الزاهد ومحمد سلام وأسماء جلال وأحمد صلاح السعدني، ومحمد الشرنوبي وخالد أنور، ومايان السيد، وعدد آخر من الفنانين، العمل من تأليف محمد صادق ومأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم وإخراج عثمان أبو لبن.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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