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القاضي قطران يدعو الى هذا الامر عقب انباء عن انقلاب وشيك ضد رئيس الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

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القاضي قطران يدعو الى هذا الامر عقب انباء عن انقلاب وشيك ضد رئيس الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

القاضي قطران يدعو الى هذا الامر عقب انباء عن انقلاب وشيك ضد رئيس الحوثيين في صنعاء - أخبار كلمتك

صنعاء - طارق احمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:57 صباحاً - كلمتك/خاص:

قال القاضي عبدالوهاب قطران:قدموا تنازلات لشعبكم قبل ان يحصحص الحق بعد ان سقط المحور وسوريا وعاصمتها  دمشق والاسد  ،لوكنت صاحب قرار لدى الجماعة لقمت بخطوات ذكية وعقلانية  ولقدمت قليل جدا من التنازلات ،وذلك  بتعيين الفريق سلطان السامعي رئيسا للمجلس السياسي الاعلى،ولكلفت الاستاذ صادق امين ابو رأس بتشكيل حكومة تكنوقراط بصلاحيات كاملة ،وسااقوم بصرف ثلاثة مرتبات لجميع موظفي الدولة ..
واضاف:واعلن عن صرف المرتبات كاملة من بداية العام القادم ٢٠٢٥م 
ولقررت الافراج الفوري عن جميع المعتقلين السياسيين واصحاب الرأي كمحمد المياحي واحمد العشاري  وعبدالرحمن النويرة ،وكل معتقل بتهم مفبركة مخيطة بصميل ومر عليهم سنة دون محاكمة كاالاستاذ مجيب المخلافي وهاشم الهمداني وجميع افراد اسرته ..
والشيخ وليد مقبل الغيل وغيرهم من السجناء المساكين المستضعفين المنسيين خلف القضبان الذين لايتكلم احدا عن مظلوميتهم..

واختتم:محال ان تنتصر بااي حرب او مواجهة مع العدو الاجنبي المتربص  وشعبك ليس معك ويقف ضدك ويكرهك وغير ملتف حولك العاقل  الحكيم من اتعظ بغيره ،والاحمق الغبي من صار عبرة لغيره ،الذكي المحنك هو من يحلق لنفسه قبل ان ياتي الاجنبي لاستغلال  الاوضاع الداخلية والاحتقان والغضب الشعبي ويحلق له..

والمظالم التى بالسجون تزيل الدول..
وسقطت اعتى الامبراطوريات بسبب مظالم السجون ومعسكرات الاعتقال..

اللهم اني بلغت واني من الناصحين الصادقين ...

فهل ستعقلوا وتتنازلوا لشعبكم؟

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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