بعد قرار المهن السينمائية، عائلة المخرج عمر زهران توجه رسالة عاجلة إلى مرتضى منصور - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 04:20 صباحاً - وجهت عائلة المخرج عمر زهران، رسالة إلى المستشار مرتضى منصور، بعد إلغاء نقابة المهن السينمائية، تفويضه في الدفاع عن المخرج الكبير وتعيين محامٍ آخر.

حكم حبس عمر زهران في قضية مجوهرات شاليمار الشربتلي

وكانت محكمة جنح الجيزة قد أصدرت، حكما بحبس المخرج عمر زهران لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ، بعد أن أدانته بتهمة سرقة مجوهرات شاليمار الشربتلي زوجة المخرج خالد يوسف، تقدر قيمتها بأكثر من 40 مليون جنيه.

رسالة عائلة عمر زهران إلى مرتضى منصور

وقالت العائلة في رسالتها إلى المستشار مرتضى منصور: "نتقدم نحن أسرة وعائلة المخرج عمر زهران، إليكم بخالص التقدير والاحترام، ونؤكد دعمنا الكامل وثقتنا المطلقة فيكم، لما بذلتموه من جهود وتحملتموه من مسؤولية للدفاع عن ابننا، بكل جدية وأمانة وحرص على إظهار الحقيقة ورفع الظلم عنه

لقد قدمتم جهودًا كبيرة بشكل تطوعي لإثبات براءة عمر زهران، مستندين إلى القوانين والأدلة الدامغة".



وأضافت العائلة في رسالتها التي نشرها أشرف زهران على صفحته بـ"فيس بوك":"إن جهودكم كانت ولا تزال محل تقدير واحترام كبيرين منا جميعًا، وبناءً على ذلك، نعلن تمسكنا التام بكم كممثل قانوني عنا،، لمواصلة هذا العمل حتى نهايته، مؤمنين أن إخلاصكم سيثمر بإظهار الحق أمام الجميع ".



واختتمت عائلة المخرج عمر زهران رسالتها قائلة:" نعبر لكم عن عظيم امتناننا لما بذلتموه من وقت وجهد دفاعًا عن العدل والإنصاف، نسأل الله أن يوفقكم لكل خير، وأن يجعل مساعيكم سببًا في جلاء الحقيقة قريبًا بإذن الله مع خالص الشكر والتقدير عائلة المخرج عمر زهران".

المهن السينمائية تلغي تفويض مرتضى منصور

وقررت نقابة المهن السينمائية، إلغاء تفويض مرتضى في الدفاع عن عمر زهران وتعيين محامٍ آخر.

وأرسلت نقابة المهن السينمائية، خطابا إلى المستشار مرتضى منصور نصه: “بعد التحية بتاريخ 2-12-2024 أوكلت النقابة إلى أحمد مرتضى منصور وأمير مرتضى منصور ووحيد صلاح وذلك للدفاع عن المخرج عمر زهران - في أول درجة من درجتي التقاضي، وبتاريخ ٢٠٢٤/١٢/١٧ صدر الحكم على المخرج الزميل عمر زهران - وتحددت جلسه ٢٠٢٤/١٢/٢٥ لنظر الاستئناف، وبهذا أصبحنا أمام مرحلة جديدة ودرجة أخرى من درجات التقاضي، ونظرًا لأن أثر الوكالة الصادرة من النقابة للدفاع أمام المحكمة قد انتهى بصدور حكم أول درجة، وحيث إن المخرج عمر زهران - قد أوكل إلى مهمة الدفاع عنه أمام محكمة الاستئناف”.

“وتجدر الإشارة إلى أن نقابة المهن السينمائية تتعامل في هذا الأمر بموجب ما يمليه عليها القانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧٨ وتعديلاته ولائحتها الداخلية بمساواة تامة بين جميع أعضائها، أما أحكام الوكالة والدفاع أمام القضاء الجنائي، فإن ما يحكمها هو قانون المحاماة وقانون الإجراءات الجنائية وتشير النقابة إلى أن خالد فؤاد حافظ المستشار القانوني للنقابة وسيحضر ممثلًا للنقابة في مرحلة الاستئناف”.

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