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مشاهير العرب - إيمي سمير غانم تتغزل في صدى البلد: بتفرج على القناة دي على طول.. فيديو - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - إيمي سمير غانم تتغزل في صدى البلد: بتفرج على القناة دي على طول.. فيديو - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - إيمي سمير غانم تتغزل في صدى البلد: بتفرج على القناة دي على طول.. فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 12:46 صباحاً - أشادت الفنانة إيمي سمير غانم، بقناة صدى البلد، مؤكدة على أنها تشاهدها باستمرار، قائلة: «أنا بتفرج على القناة دي على طول».

وكشفت إيمي سمير غانم، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت المذاع على قناة صدى البلد، عن بدء التحضيرات لمسلسلها الجديد «عقبال عندكم» والذي من المقرر عرضه ضمن موسم دراما رمضان 2025.

وأوضحت إيمي سمير غانم قائلة: «مسلسل عقبال عندكم، كوميدي لايت طبيعي، مع الفنان حسن الرداد، ومكون من 15 حلقة».

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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