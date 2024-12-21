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تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

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تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

تصل إلى 51.5 جنيه، قفزة مزلزلة في أسعار اللحوم اليوم بالأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 06:35 صباحاً - ارتفاع أسعار اللحوم، سجلت أسعار اللحوم ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق؛ وتراوحت الارتفاعات ما بين 4.5 جنيه و51.5 جنيه في الكيلو، وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.


أسعار اللحوم في الأسواق

«كلمتك» تستعرض أسعار اللحوم في الأسواق، وتشمل سعر لحوم الكندوز، أسعار اللحم الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

 

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أسعار اللحوم اليوم في الأسواق، كلمتك

 

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

ارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 6.5 جنيه مقارنة بسعره السابق؛ إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 432.1 جنيه، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 400 جنيه إلى 470 جنيهًا للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع أسعار اللحوم الضاني بالعظام في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 420 جنيهًا، بارتفاع 24.5 جنيه عن سعرها السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 400 جنيه إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

 

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اسعار اللحوم اليوم، كلمتك

 

ارتفاع  أسعار لحوم البتلو في أسواق المحافظات

وسجل سعر اللحوم الحمراء «البتلو» الصافي، في محلات الجزارة ارتفاعًا يقدر بـ 14 جنيهًا مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، إذ بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 427.6 جنيه في الأسواق.

وتراوح أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 360 جنيهًا و480 جنيهًا أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

ارتفاع سعر كيلو اللحوم “البتلو” بالعظم في الأسواق

 وارتفعت أسعار لحوم البتلو بالعظم بنحو 51.5 جنيه مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لرصد البوابة الحكومية، وجاءت أسعار لحوم البتلو بالعظم كالتالي:

  • بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 441.5 جنيه.
  • سجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 400 جنيه في أسواق المحافظات.
  • سجل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 480 جنيهًا في الأسواق.

 

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اسعار اللحوم اليوم، كلمتك

 

ارتفاع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 377.5 جنيه، بارتفاع 20 جنيهًا عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 350 جنيهًا و400 جنيه.

ارتفاع سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 399.2 جنيه في الأسواق، بارتفاع 4.5 جنيه عن سعره السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 350 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 440 جنيهًا.

ارتفاع سعر كيلو اللحم الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، فسجل ارتفاعًا  يقدر بـ 13 جنيها عن سعره السابق، وجاءت أسعاره كالآتي:

  • سجل متوسط سعر لحم كندوز قدره نحو 406.6 جنيه في الأسواق.
  • بلغ سعر كيلو اللحم كندوز متوسط السن 350 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق.
  • يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 440 جنيهًا في الأسواق.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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