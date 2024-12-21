سيارات 2025، تعرف على أسعار ومواصفات سيارات VGV بمصر - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 05:15 صباحاً - طرحت سيارات VGV U70p صاحبة 7 مقاعد، والمستوردة بالكامل من الصين، من ضمن موديلات 2025، التي استقبلها السوق المصري خلال الفترات الماضية، بأسعار كسرت حاجز المليون.

أسعار سيارات VGV بمصر

واخطر الوكيل المحلي للعلامة التجارية VGV، كافة الموزعين والتجار بأسعار موديلات 2025، خلال شهر ديسمبر الجاري والتي تتضمن الطرازات الثلاثة من السيارات الصينية وهي كالتالي:

يصل سعر VGV U70P موديل 2025 فئة هاي لاين نحو مليون و114 ألفًا و900 جنيه.

يصل سعر VGV Pro Plus موديل 2025 فئة توب لاين نحو مليون و189 ألفًا و990 جنيهًا.



يصل سعر VGV Pro Plus موديل 2025 فئة فلاج شيب مليون و259 ألفًا و900 جنيهًا.

مواصفات سيارات VGV U70P

حصلت سيارات علي محرك سعة 1500 سي سي تيربو كامه علويه مزدوجه 16 صباب بتوفير وقود عال ونظام متغير لتوقيت فتح الصبابات بقوة 156 حصان وعزم دوران 215 نيوتن متر وناقل حركة ستب ترونيك 6 سرعات.

مواصفات أنظمه السيارة VGV U70P

حصلت السيارة علي كشافات اماميه، ودعامات من الصلب، زجاج ملون جانبي خلفي فاميه، وHAC نظام المساعدة في، صعود المرتفعات، ونظام القيادة بالطرق الزلقة.



وفي ذات السياق المتصل استقبل السوق المصري اليوم، الجمعة سيارات هافال H6 HEV الهايبرد وJolion Pro 2025، حيث تتميز بأبعاد قياسية تشمل طولًا كليًا يبلغ 4683 مم، وعرضًا كليًّا 1886 مم، وارتفاعًا كليًّا 1730 مم، مع قاعدة عجلات بطول 2738 مم، وسعة تخزين لصندوق الأمتعة تصل إلى 407 لترات.

وتتميز السيارة بنظام تعليق متطور يضمن راحة القيادة، حيث يعتمد النظام الأمامي على تقنية MacPherson، بينما يعتمد النظام الخلفي على تقنية Multi-Link.

وتم تزويد السيارة بمحرك بسعة 1.5 لتر يعمل بتقنية الهايبرد، ما يوفر أداءً قويًا واقتصاديًا في الوقت ذاته، حيث يولد المحرك أقصى قوة تبلغ 113 كيلو واط عند 5500-6000 دورة/دقيقة، وأقصى عزم دوران يصل إلى 233 نيوتن متر عند 1500-4000 دورة/دقيقة.



يتم نقل القوة عبر ناقل حركة DHT مدعوم ببطارية بسعة 1.69 كيلو واط ساعة.

وتضمن السيارة مستويات عالية من الأمان بفضل تجهيزها بست وسائد هوائية وأنظمة أمان حديثة مثل المكابح المضادة للانغلاق (ABS) وتوزيع قوة المكابح إلكترونيًا (EBD) وبرنامج التوازن الإلكتروني (ESP)، بالإضافة إلى نظام التوازن عند المرتفعات والمنحدرات (HHC/HDC). وتشمل الأنظمة المساعدة أيضًا تقنيات متقدمة مثل تحذير الاصطدام الأمامي والخلفي، نظام الحفاظ على المسار، الركن الذاتي، والرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة.

وعلى مستوى التصميم، تتمتع السيارة بلمسات فاخرة تشمل شاشة رقمية قياس 10.25 بوصة، ومقاعد جلدية قابلة للتدفئة والتحكم الكهربائي، وفتحة سقف بانورامية، مع مصابيح LED أمامية وخلفية وإضاءة داخلية خافتة ملونة. كما تضم السيارة شاحنًا لاسلكيًا للهاتف لتعزيز الراحة والرفاهية.

وقد تم تزويد السيارة بشاشة عرض للمعلومات والترفيه قياس 12.3 بوصة تدعم أنظمة Apple CarPlay وAndroid Auto، بالإضافة إلى 8 سماعات توفر تجربة صوتية غامرة. وتكتمل التجربة بوسائل راحة مثل مثبت السرعة الذكي، الزجاج الخلفي الداكن، وميزة الفتح والغلق الذكي للصندوق الخلفي.

بينما تجمع السيارة الجديدة Jolion Pro، بين التصميم الرياضي والأداء العالي، مع مجموعة من المواصفات المتطورة التي تجعلها الخيار الأمثل لمحبي السيارات العصرية. تتميز السيارة بتصميم خارجي لافت يشمل شبكة أمامية سداسية الشكل مزودة بـ 14 شريطًا كروميًا، مما يمنحها مظهرًا قويًا وأنيقًا. ويتسم تصميم السيارة بخطوط جانبية أنيقة وسقف على طراز الكوبيه، بالإضافة إلى شريط إضاءة LED يمتد عبر الجزء الخلفي ليعزز من جاذبيتها. وتأتي السيارة مجهزة بعجلات سبور قياس 18 بوصة، مما يضيف لمسة رياضية لتصميمها الخارجي.

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