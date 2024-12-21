تبدأ من 1400 جنيه وهذه مكوناتها، أسعار علب ياميش رمضان بالمحال التجارية (صور) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 02:45 صباحاً - أسعار علب ياميش رمضان في المحال، طرحت بعض المحال المتخصصة في بيع الحلويات علب ياميش رمضان 2025، التي تحتوي على عبوات بأوزان صغيرة أو متوسطة من الياميش والمكسرات.

أسباب طرح المحال التجارية للمكسرات والياميش قبل رمضان بفترة

وتلجأ المحال التجارية مع ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات خلال المواسم السابقة؛ إلى طرح الياميش والمكسرات قبل شهر رمضان 2025 بشهرين ونصف أو أقل على حسب السياسة التسويقية والبيعية للمحال، ضمن مساعي المحال التجارية لضمان بيع الياميش والمكسرات خلال الموسم.

أسعار ياميش رمضان 2025، كلمتك

ارتفاع سعر الياميش والمكسرات أدي إلى تغيير الثقافة الاستهلاكية

وبحسب تجار تحدثوا إلى «كلمتك» فإن موسم رمضان يبدأ مبكرًا في بعض المحال التجارية لعدة أسباب منها؛ ارتفاع أسعار الياميش والمكسرات في الموسمين السابقين، والذي معه تغيرت الثقافة الاستهلاكية للمواطنين في مصر.

أسعار ياميش رمضان 2025، كلمتك

الياميش والمكسرات من السلع سهلة التخزين

وتابعوا: أن المواطنين أصبحوا يحرصون على شراء الياميش والمكسرات استعدادًا لشهر رمضان قبل بدئه بشهرين على مرات مختلفة، بسبب ارتفاع الأسعار، خاصة أن الياميش والمكسرات من السلع سهلة التخزين ومدة صلاحيتها ممتدة.

أسعار ياميش رمضان 2025، كلمتك

أسباب طرح علب ياميش رمضان

وأشاروا إلى أن فكرة بيع الياميش والمكسرات في علب؛ لجأ إليها المحال التجارية من أجل إتاحة علب الياميش والمكسرات للمواطنين الراغبين في شراءه وتقديمها هدية، لكن مع ارتفاع الأسعار وجدت المحال التجارية أن طرح علب ياميش تحتوي على عبوات بأوزان صغيرة تساهم في زيادة المبيعات، فضلًا عن أنها تيسر للمواطنين شراء أنواع الياميش والمكسرات مجمعة بسعر مناسب.

أسعار علب ياميش رمضان 2025

وفي نفس السياق، تستعرض «كلمتك» أسعار علب المكسرات والياميش 2025؛ التي طرحتها بعض المحال التجاري؛ وهي كالآتي:

أسعار ياميش رمضان 2025، كلمتك

أسعار ياميش رمضان 2025 علبة صغيرة

بلغ سعر علبة ياميش رمضان حجم كبير نحو 3500 جنيه، وتتكون من 2 علبة تين مجفف، 2 علبة مشمشية جامبو، 2 علبة قراصيا مخلية، علبة جوز هند ناعم، 2 علبة زبيب، 2 لفة قمر الدين فاخر، 2 علبة بندق نيئ مقشر، 2 علبة لوز نيء مقشر، 2 علبة عين جمل نئ مقشر، 2 علبة كاجو محمص، 2 علبة فستق محمص، 2 برطمان عسلية، 2 تمرية، علبة شوكولاتة بلح، علبة نوجا 350 وزن 350 جرامًا.

أسعار ياميش رمضان 2025 علبة وسط

بلغ سعر علبة ياميش رمضان 2025 حجم وسط نحو 2300 جنيه، وتتكون من علبة تين مجفف، 2 علبة مشمشية جامبو، 2 علبة قراصيا مخلية، علبة جوز هند ناعم، 2 علبة زبيب، لفة قمر الدين فاخر، 2 علبة بندق نيء مقشر، 2 علبة لوز نيئ مقشر، علبة عين جمل نئ مقشر، علبة كاجو محمص، علبة فستق محمص، برطمان عسلية، تمرية.

أسعار ياميش رمضان 2025 علبة صغيرة

بلغ سعر علبة ياميش رمضان 2025 حجم صغير نحو 1400 جنيه، وتتكون من علبة تين مجفف، علبة مشمشية جامبو، علبة قراصيا مخلية، علبة جوز هند ناعم، 2 علبة زبيب، قمر الدين فاخر، علبة بندق نيئ مقشر، علبة لوز نئ مقشر، علبة عين جمل نئ مقشر، برطمان عسلية.

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