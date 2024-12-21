تباين أسعار الأسمدة في الأسواق - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 12:00 صباحاً - تباين أسعار الأسمدة في الأسواق، سجلت أسعار الأسمدة تباينًا ملحوظًا في الأسواق؛ وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار الأسمدة في الأسواق

وتستعرض «كلمتك» أسعار الأسمدة في الأسواق، وأبرز التحركات في سعر الأسمدة، وتشمل سعر نترات النشادر العادي والمخصوص، إضافة إلى سلفات النشادر، إلى جانب سعر اليوريا العادي والمخصوص، وفقًا للبوابة الحكومية، في السطور الآتية:

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% مخصوص نحو 20700 جنيه للطن، بارتفاع 179 جنيهًا عن سعرها السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5% مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% مخصوص في الأسواق ما بين 20 ألف جنيه و22 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر نترات النشادر 33.5% عادي نحو 9192.8 جنيه للطن، بانخفاض 1036 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار نترات النشادر 33.5 % عادي في الأسواق

وتراوحت أسعار طن نترات نشادر 33.5% عادي في الأسواق ما بين 4700 جنيه و20 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

وبلغ متوسط سعر طن سلفات النشادر 20.6% مخصوص نحو 17 ألف جنيه، بارتفاع 1020 جنيهًا عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار سلفات النشادر 20.6 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار سلفات النشادر 20.6% في الأسواق من 16 ألف جنيه إلى 18 ألف جنيه للطن.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

ارتفاع أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

أما عن أسعار اليوريا في الأسواق، بلغ متوسط سعر يوريا 46.5 % مخصوص نحو 21700 جنيه للطن، بارتفاع 158 جنيها عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

فيما تراوحت أسعار طن يوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق ما بين 21 ألف جنيه و23 ألف جنيه.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

انخفاض أسعار اليوريا 46.5 % عادي في الأسواق

بينما بلغ متوسط سعر يوريا 46.5% عادي نحو 11057 جنيهًا للطن، بانخفاض 835.5 جنيه عن سعره السابق، وفقًا للبوابة الحكومية.

أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق، كلمتك

أسعار اليوريا 46.5 % مخصوص في الأسواق

وتراوحت أسعار طن يوريا 46.5% عادي في الأسواق ما بين 4800 جنيه و20 ألف جنيه.

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