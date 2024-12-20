تراجع أسعار بطاريات السيارات الكهربائية عالميا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الجمعة 20 ديسمبر 2024 11:20 مساءً - تمكنت الصين من تلبية احتياجات 92% من إجمالي الطلب العالمي والذي بلغ 1.2 تيرا واط ساعة لقطاعات السيارات الكهربائية، مما ترتب عليه تحقيق التخزين الثابت في عام 2024، وتراجع أسعار البطاريات.

وأشارت العديد من التقارير إلى انخفاض تكلفة حزمة بطارية السيارة الكهربائية بنسبة 20٪؜ في عام 2024، إلى 115 دولارًا لكل كيلووات ساعة، هذه هي نتيجة أحدث استطلاع سنوي لأسعار البطاريات أجرته BloombergNEF، ولقد قامت بتحليل 343 نقطة بيانات من المركبات الكهربائية والحافلات والمركبات التجارية لتحديد أكبر انخفاض سنوي منذ عام 2017.

وأصبحت حزم البطاريات رخيصة أخيرًا بما يكفي بحيث يمكن بناء وبيع مركبة كهربائية بنفس سعر سيارة تعمل بالغاز مماثلة، في عام 2010، وهو العام الأول الذي تتبع فيه BloombergNEF بيانات التسعير، كان السعر لكل كيلوواط ساعة أقرب إلى 1,300 دولار، وكان السعر ينخفض ​​بشكل مطرد نسبيًا، باستثناء القضايا والزيادات المرتبطة بالجائحة.

تنافسية السيارات الكهربائية ستصبح أكبر قريبًا

وتتوقع BNEF أن ينخفض ​​سعر البطاريات إلى 69 دولارًا لكل كيلووات ساعة، وهو أمر جيد لمشتري الطرازات الكهربائية، الذين قد يجدون أن الطرازات الكهربائية أرخص بكثير من نظيراتها من محركات الاحتراق الداخلي.

وبالطبع، يشير التقرير إلى حدوث تغييرات حكومية في جميع أنحاء العالم، وقد تؤثر سلبًا على الأسعار، وقد تعني التغييرات انخفاض إنتاج البطاريات الزائدة وارتفاع الأسعار، وقد يعني ذلك أيضًا فرض تعريفات جمركية تتسبب في ارتفاع الأسعار.

وخفضت الحكومات في أوروبا مؤخرًا حوافز السيارات الكهربائية وتطلعت إلى تخفيف أهداف انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتفويضات السيارات الكهربائية، وتضغط شركات صناعة السيارات هناك لتخفيف التفويضات أو حتى إزالتها.

فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات السيارات الكهربائية

وهدد الرئيس المنتخب دونالد ترامب بمواصلة فرض تعريفات جمركية كبيرة على واردات السيارات الكهربائية وبطارياتها والمكونات التي تدخل في تركيبها، كل هذه العوامل قد تثقل كاهل أسعار بطاريات السيارات الكهربائية على مدى السنوات القادمة.

قال محمد ريان، خبير السيارات، إن السيارات الكهربائية تشكل خطرًا كبيرًا على صاحبها، في حالة إهمال مواعيد الصيانة المخصصة للبطارية، لذا لا بد من إجراء الفحوصات المستمرة وفق دولة المنشأ.

السيارات الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض

وأوضح ريان، أن السيارة الكهربائية قنبلة موقوتة تسير على الأرض، بسبب البطارية لأنه في حالة عدم إجراء صيانة دقيقه للبطارية من قبل المهندسين المتخصصين يتسبب في انفجارها، عند تشغيلها وبدون سابق إنذار لأن المتحكم فيها بطارية، وحدث ذلك في الأردن وأمريكا وغيرها من دول، لافتًا إلى أن أسعار السيارات الكهربائية في السوق المصرية أصبحت عالية من سيارات البنزين وغيرها.

وتابع خبير السيارات، حديثه، أن السيارات الكهربائية لا تحتاج إلى صيانة موتور وزيت، تقتصر صيانتها علي البطارية، على عكس سيارات الوقود، مؤكدًا أن صيانة السيارات الكهربائية مرعبة قائلًا: “إنه في حالة تلف البطارية تحتاج إلى 60% من سعر السيارة لإجراء صيانة على البطاريات مما يجعل البعض مترددًا حول اقتنائها”.

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