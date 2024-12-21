الرياضة - 08:26 - تراجع سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.. عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بعد الارتفاع الحاد الذي سجله مساء أمس الجمعة، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3765 جنيها للبيع، و 3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

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سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 ديسمبر سعر الذهب بيع شراء عيار 24 4302.75 جنيه 4280 جنيها عيار 22 3944.25 جنيه 3923.25 جنيه عيار 21 3765 جنيها 3745 جنيها عيار 18 3227.25 جنيه 3210 جنيها عيار 14 2510 جنيها 2496.75 جنيه عيار 12 2151.5 جنيه 2140 جنيها

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4302.75 جنيه للبيع، و 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3944.25 جنيه للبيع، و 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3765 جنيها للبيع، و 3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3227.25 جنيه للبيع، و 3210 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2510 جنيهات للبيع، و 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2151.5 جنيه للبيع، و 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1613.5 جنيه للبيع، و 1605 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت ليسجل 30120 جنيها للبيع، و 29960 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2623.8 دولار للبيع، و 2622.78 دولار للشراء.