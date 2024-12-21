الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

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لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

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الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - تراجع سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.. عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - تراجع سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.. عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - تراجع سعر الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024.. عيار 21 الآن - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - سعر الذهب اليوم.. تراجع سعر الذهب في مصر بشكل مفاجئ خلال التعاملات الصباحية اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، بعد الارتفاع الحاد الذي سجله مساء أمس الجمعة، ليتراجع سعر الذهب عيار 21 عند مستوى 3765 جنيها للبيع، و 3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديث مستمر لـ سعر الذهب اليوم في مصر، ضمن خدمة يقدمها في كل المجالات، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب اليوم في مصر
سعر الذهب في مصر اليوم السبت 21 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4302.75 جنيه 4280 جنيها
عيار 22 3944.25 جنيه 3923.25 جنيه
عيار 21 3765 جنيها 3745 جنيها
عيار 18 3227.25 جنيه 3210 جنيها
عيار 14 2510 جنيها 2496.75 جنيه
عيار 12 2151.5 جنيه 2140 جنيها

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر عند 4302.75 جنيه للبيع، و 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 تراجعا داخل محلات الصاغة عند 3944.25 جنيه للبيع، و 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21، الأكثر مبيعا في مصر عند 3765 جنيها للبيع، و 3745 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 في سوق الصاغة نحو 3227.25 جنيه للبيع، و 3210 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 14

انخفض سعر الذهب عيار 14 في السوق المحلي عند 2510 جنيهات للبيع، و 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

سجل سعر الذهب عيار 12 في مصر تراجعا عند 2151.5 جنيه للبيع، و 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

بلغ سعر الذهب عيار 9 في مصر حالة من التراجع عند 1613.5 جنيه للبيع، و 1605 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراجع سعر الجنيه الذهب صباح اليوم السبت ليسجل 30120 جنيها للبيع، و 29960 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2623.8 دولار للبيع، و 2622.78 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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