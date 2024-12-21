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رينارد يرد على غيابات اللاعبين وموقف الدوسري قبل مواجهة البحرين بكأس الخليج (فيديو) - أخبار كلمتك

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رينارد يرد على غيابات اللاعبين وموقف الدوسري قبل مواجهة البحرين بكأس الخليج (فيديو) - أخبار كلمتك

رينارد يرد على غيابات اللاعبين وموقف الدوسري قبل مواجهة البحرين بكأس الخليج (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 11:55 صباحاً - خليجي 26، صرح هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية، أن المباراة أمام البحرين غدا ببطولة كأس الخليج، ستكون بداية صعبة.

وقال رينارد: الجميع يرغب في الفوز، فنحن هنا بالكويت ليس بهدف المشاركة ولكن من أجل تحقيق اللقب.

وعن الغيابات أكد رينارد أن بطولة كأس الخليج ليس ضمن الأجندة الدولية أو مدرجة بالاتحاد الدولي لكرة القدم، لذلك لم تسمح الأندية الأوروبية بإرسال اللاعبين خاصة وأنهم مؤثرين بأنديتهم.

وتابع: سالم الدوسري يتحسن بشكل كبير ويرغب في المشاركة سريعا وفي النهاية أشكره على التواجد مع المنتخب لأنه قائد خارج الملعب وليس داخل الملعب فقط.

 

 

 ويستعد منتخب السعودية لمواجهة نظيره البحريني غدا الأحد، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الثانية بكأس الخليج العربي.

ويخوض الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، منافسات بطولة كأس الخليج العربي - خليجي 26 بقائمة تضم:

 

26 لاعبا في قائمة منتخب السعودية لـ خليجي 26

وضمت قائمة رينارد، 26 لاعبا من بينهم سالم الدوسري القائد ونجم الهلال والذي أحاطت الشكوك بموقفه من المشاركة بسبب الإصابة التي كان قد تعرض لها في مباراة فريقه ضد الرائد بالدوري.

وضمت القائمة النهائية الأسماء التالية:

حراسة المرمى: محمد العويس - أحمد الكسار - نواف العقيدي.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - علي البليهي - عون السلولي - علي لاجامي - حسان تمبكتي - مهند الشنقيطي - سلطان الغنام - نواف بوشل.

خط الوسط: ناصر الدوسري - عبدالإله المالكي - سعد آل موسى - مصعب الجويري - عبد الملك العييري - محمد كنو - سالم الدوسري - أيمن فلاتة - عبد العزيز العثمان - عبد الإله هوساوي.

خط الهجوم: عبد الله الحمدان - عبد الله رديف - محمد القحطاني - فراس البريكان - صالح الشهري.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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