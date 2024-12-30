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حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

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حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 01:05 صباحاً - دوري المحترفين، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين في الجولة الخامسة عشرة من دورى المحترفين.

وتقام اليوم الإثنين 5 مباريات في بطولة دوري المحترفين تنطلق جميعها في الساعة الثانية والنصف ظهرا وهي، بلدية المحلة وأبو قير للأسمدة على ملعب بلدية المحلة، سبورتينج والترسانة على استاد جامعة الأسكندرية، أسوان وراية على استاد أسوان، ديروط ووادي دجلة على الملعب الفرعي 1 باستاد الدفاع الجوي، وأخيرا مباراة بترول أسيوط مع السكة الحديد على ملعب بترول أسيوط 

حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين 

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شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى أو ما يعرف ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025. 

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب. 

 

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب". 

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين. 

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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