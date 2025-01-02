رغم الفوز، فيروس ضرب لاعبي آرسنال قبل لقاء برينتفورد وهذا موقفهم من مواجهة برايتون - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 07:50 صباحاً - فاز أرسنال على مضيفه برينتفورد، بثلاثية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب «جريفين بارك»، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي.

ورغم الفوز لكن المدرب الإسباني لنادي أرسنال ثاني الدوري الإنجليزي لكرة القدم ميكيل أرتيتا الأربعاء، كشف عن تعرض لاعبي الفريق للإصابة بفيروس قبل مواجهة برينتفورد.

وقال: "أصيب العديد من نجوم أرسنال بالمرض عشية مواجهة برينتفورد في ختام المرحلة التاسعة عشرة".

واستبعد المهاجم الألماني كاي هافيرتز بسبب العدوى، بينما جلس لاعب الوسط الدولي ديكلان رايس على دكة البدلاء قبل أن يدخل في الشوط الثاني.

وعانى القائد وصانع الألعاب الدولي النرويجي مارتن أوديجارد من الفيروس قبل انطلاق المباراة.

وعلى الرغم من أنه تمكن من بدئها، ارتكب أوديجارد خطأ بتمريرة قطعها الدنماركي ميكيل دامسجارد في منتصف الملعب ومرر الكرة الى الكاميروني براين مبويمو الذي افتتح منها التسجيل.

لكن المدفعجية ردوا بثلاثية تناوب على تسجيلها البرازيلي جابريال خيسوس والإسباني ميكيل ميرينو والبرازيلي الآخر جابريال مارتينيلي.

وقال أرتيتا عقب المباراة "لقد أثر ذلك على اللاعبين داخل الملعب وخارجه".

واضاف "ليس هناك شيئا خطيرا، لكنه لم يكن الوضع المثالي. فيما يتعلق بالأعراض، كان الأمر واضحا مع كاي. لم يكن يشعر بأنه على ما يرام على الإطلاق. كانت لديه أعراض واضحة جدا لذا استبعد عن المباراة، وعاد إلى لندن".

وتابع "تحدث هذه الأشياء. في هذه الفترة، هناك دائما أشياء تُلقى عليك، عدوى، فيروسات، لذلك أحاول تأخير التشكيلة قدر الإمكان لأنك قد تستيقظ في الصباح ولسوء الحظ تحصل على مفاجأة مثل هذه".

وبدا أرتيتا متفائلا بأن الفيروس انحسر قبل رحلة فريقه إلى برايتون السبت لخوض المرحلة العشرين.

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