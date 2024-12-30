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الرياضة - 04:58 - استعدادات أمنية استثنائية لتأمين مباراة الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:58 - استعدادات أمنية استثنائية لتأمين مباراة الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:58 - استعدادات أمنية استثنائية لتأمين مباراة الأهلي وإنبي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - أتمت الأجهزة الأمنية استعداداتها المكثفة لتأمين مباراة الأهلي وإنبي التي ستُجرى مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري.

و أعدت الأطقم الأمنية التابعة للمجموعة الإفريقية فرقًا مختصة لتأمين المدخل الرئيسي والاستعداد لتفتيش الجماهير، في إطار جهودهم لمنع دخول الممنوعات، وعلى رأسها الشماريخ.

كما تكفلت الأطقم الأمنية للمجموعة الإفريقية بحماية طاقم التحكيم الذي سيدير اللقاء، إلى جانب تأمين ممرات اللاعبين لضمان سير المباراة في أجواء آمنة.

وعلى الصعيد الرياضي، يدخل الأهلي المباراة، وهو يمتلك 11 نقطة بعد خوضه 5 مباريات، حقق خلالها الفوز في 3 لقاءات وتعادل في مثلها، مسجلًا 9 أهداف ومستقبلًا 3 أهداف فقط. كما ينتظر الفريق الأحمر مباراة مؤجلة أمام سموحة. بينما يأتي فريق إنبي في المركز الذي يليه برصيد 5 نقاط، بعد أن خاض 6 مباريات، فاز في واحدة وتعادل في اثنتين، بينما تلقى الهزيمة في 3 مواجهات، مسجلًا 5 أهداف ودون شباكه 7 أهداف.

وتشهد البطولة هذا الموسم تغييرًا في النظام، حيث تُلعب من دور واحد فقط، دون العودة إلى نظام الذهاب والإياب. وتتنافس الفرق العشرة الأولى على اللقب، بينما تتصارع الفرق التسع المتبقية من أجل الهروب من شبح الهبوط. بنهاية الموسم، سيهبط فريقان إلى دوري المحترفين، بينما سيصعد ثلاثة أندية إلى الدوري الممتاز.

فيما يخوض كل فريق نحو 25 مباراة بدلاً من 34، وهو ما يساهم في إنهاء المسابقة في توقيت يتماشى مع جميع الدوريات العالمية والعربية، على أن ينتهي الموسم مع بداية الصيف المقبل.

وكان النادي الأهلي قد أضاف لقب الدوري المصري إلى سجله في الموسم الماضي (2023-2024)، محققًا فوزه الرابع والأربعين في تاريخه. كما حقق الفريق الأحمر فوزًا مهمًا في الجولة السادسة من الدوري على حساب المصري البورسعيدي بهدفين نظيفين، بينما تعادل إنبي سلبًا مع زد إف سي في نفس الجولة.

من جانبه، طالب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، لاعبيه بالاستمرار على درب الانتصارات في الدوري المصري، حيث يسعى "المارد الأحمر" إلى الدفاع عن لقبه والتتويج به للمرة الثالثة على التوالي.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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