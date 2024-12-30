الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مع دخول عامها الثالث، إنهاك الجنود يزيد من دعوات وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مع دخول عامها الثالث، إنهاك الجنود يزيد من دعوات وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا - أخبار كلمتك

مع دخول عامها الثالث، إنهاك الجنود يزيد من دعوات وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - تقترب الحرب الأوكرانية من اكتمال عامها الثاني، وسط خسائر فادحة للطرفين “روسيا وأوكرانيا” لكن الثمن الأكبر تدفعه كييف، بعدما فقدت الأخيرة أجزاء من أراضيها، وجنودها منهكون من القتال المستمر، وسط أسئلة حول قدرتهم على الاستمرار في هذه المعركة الطويلة.

وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن القوات الأوكرانية في شرقي البلاد ما زالت تقاتل بأقل الموارد المتاحة، لكن الوضع يتدهور، خاصة في المناطق المحيطة ببلدة كوراخوف، التي أصبحت بؤرة لمعارك هي الأعنف في الصراع.

قتال تحت الإنهاك بالحرب الأوكرانية الروسية

في الخطوط الأمامية، يبرز دور مجموعة متطوعين أوكرانيين من خلفيات مدنية متنوعة، يطلقون على أنفسهم اسم "الأناركيين". تضم المجموعة طاهيًا، ميكانيكيًا، مطور ويب، وفنانًا، جميعهم انخرطوا في القتال بطرقهم الخاصة. 

الحرب الأوكرانية، كلمتك

قائد المجموعة، البالغ من العمر 31 عامًا، يقاتل منذ فبراير 2022. ويقول: "اعتقدت في البداية أن الحرب ستستمر ثلاث سنوات، لكن الآن أجهز نفسي ذهنيًا لاحتمال استمرارها لعشر سنوات أخرى".

المجموعة تقضي أسبوعًا على الجبهة وأسبوعًا آخر في الراحة، لكن حتى خلال فترات الراحة، يستمرون في التدريب للحفاظ على جاهزيتهم ومعنوياتهم.

دعوات للتفاوض لوقف الحرب فى أوكرانيا

بينما يدعو بعض المقاتلين للاستمرار في القتال، يتبنى آخرون، مثل دينيس العضو بالمجموعة المتطوعة، رأيًا مختلفًا، فهو يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تفكر في وقف إطلاق النار على الأقل، مشيرًا إلى الخسائر الفادحة التي يراها أكبر من الأرقام الرسمية المُعلنة والتي تتجاوز 400 ألف بين قتيل وجريح.

ويضيف دينيس: "المزيد من التجنيد لن يحل المشكلة. الكثير من الجنود فقدوا الحماسة أو أصيبوا بالإرهاق. لا نريد وقف إطلاق النار، لكن لا يمكننا تحمل الاستمرار لسنوات إضافية".

حياة تحت القصف في مدينة دنيبرو

في مدينة دنيبرو، ثالث أكبر مدن أوكرانيا، يعكس السكان مشاعر الإنهاك ذاتها. المدينة، المستهدفة بانتظام بالصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية، تعيش تحت وطأة صفارات الإنذار المتكررة، بينما يحاول السكان الحفاظ على قدر من الحياة الطبيعية.

يقول بعض السكان إن الحل يكمن في التفاوض، خاصة مع تقلص عدد السكان واستنزاف الموارد. تشير كسينيا، إحدى سكان المدينة: "لقد فقدنا الكثير من الجنود الذين قاتلوا من أجل أراضينا، لكنني أتمنى أن تنتهي الحرب قريبًا".

تزايد دعم المفاوضات وفق استطلاع الرأي

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تصاعد الدعم الشعبي لفكرة التفاوض، في ظل إدراك متزايد أن إنهاء الحرب يحتاج إلى حلول سياسية بجانب القتال العسكري. وبينما يبدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي استعدادًا مشروطًا للمحادثات، تبدو فكرة التوصل إلى اتفاق عملي بعيدة المنال في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تتزايد الأصوات داخل أوكرانيا، سواء بين المدنيين أو المقاتلين، مطالبة بحلول توقف هذا النزيف المستمر وتخفف وطأة الحرب على البلاد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

إخترنا لك

جيش الاحتلال يعتقل عددا من المرضى أثناء نقلهم إلى مدينة غزة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق