مع دخول عامها الثالث، إنهاك الجنود يزيد من دعوات وقف الحرب بين أوكرانيا وروسيا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - تقترب الحرب الأوكرانية من اكتمال عامها الثاني، وسط خسائر فادحة للطرفين “روسيا وأوكرانيا” لكن الثمن الأكبر تدفعه كييف، بعدما فقدت الأخيرة أجزاء من أراضيها، وجنودها منهكون من القتال المستمر، وسط أسئلة حول قدرتهم على الاستمرار في هذه المعركة الطويلة.

وفقًا لتقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، فإن القوات الأوكرانية في شرقي البلاد ما زالت تقاتل بأقل الموارد المتاحة، لكن الوضع يتدهور، خاصة في المناطق المحيطة ببلدة كوراخوف، التي أصبحت بؤرة لمعارك هي الأعنف في الصراع.

قتال تحت الإنهاك بالحرب الأوكرانية الروسية

في الخطوط الأمامية، يبرز دور مجموعة متطوعين أوكرانيين من خلفيات مدنية متنوعة، يطلقون على أنفسهم اسم "الأناركيين". تضم المجموعة طاهيًا، ميكانيكيًا، مطور ويب، وفنانًا، جميعهم انخرطوا في القتال بطرقهم الخاصة.

الحرب الأوكرانية، كلمتك

قائد المجموعة، البالغ من العمر 31 عامًا، يقاتل منذ فبراير 2022. ويقول: "اعتقدت في البداية أن الحرب ستستمر ثلاث سنوات، لكن الآن أجهز نفسي ذهنيًا لاحتمال استمرارها لعشر سنوات أخرى".

المجموعة تقضي أسبوعًا على الجبهة وأسبوعًا آخر في الراحة، لكن حتى خلال فترات الراحة، يستمرون في التدريب للحفاظ على جاهزيتهم ومعنوياتهم.

دعوات للتفاوض لوقف الحرب فى أوكرانيا

بينما يدعو بعض المقاتلين للاستمرار في القتال، يتبنى آخرون، مثل دينيس العضو بالمجموعة المتطوعة، رأيًا مختلفًا، فهو يعتقد أن أوكرانيا يجب أن تفكر في وقف إطلاق النار على الأقل، مشيرًا إلى الخسائر الفادحة التي يراها أكبر من الأرقام الرسمية المُعلنة والتي تتجاوز 400 ألف بين قتيل وجريح.

ويضيف دينيس: "المزيد من التجنيد لن يحل المشكلة. الكثير من الجنود فقدوا الحماسة أو أصيبوا بالإرهاق. لا نريد وقف إطلاق النار، لكن لا يمكننا تحمل الاستمرار لسنوات إضافية".

حياة تحت القصف في مدينة دنيبرو

في مدينة دنيبرو، ثالث أكبر مدن أوكرانيا، يعكس السكان مشاعر الإنهاك ذاتها. المدينة، المستهدفة بانتظام بالصواريخ والطائرات بدون طيار الروسية، تعيش تحت وطأة صفارات الإنذار المتكررة، بينما يحاول السكان الحفاظ على قدر من الحياة الطبيعية.

يقول بعض السكان إن الحل يكمن في التفاوض، خاصة مع تقلص عدد السكان واستنزاف الموارد. تشير كسينيا، إحدى سكان المدينة: "لقد فقدنا الكثير من الجنود الذين قاتلوا من أجل أراضينا، لكنني أتمنى أن تنتهي الحرب قريبًا".

تزايد دعم المفاوضات وفق استطلاع الرأي

تشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى تصاعد الدعم الشعبي لفكرة التفاوض، في ظل إدراك متزايد أن إنهاء الحرب يحتاج إلى حلول سياسية بجانب القتال العسكري. وبينما يبدي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ونظيره الروسي استعدادًا مشروطًا للمحادثات، تبدو فكرة التوصل إلى اتفاق عملي بعيدة المنال في الوقت الحالي.

ومع ذلك، تتزايد الأصوات داخل أوكرانيا، سواء بين المدنيين أو المقاتلين، مطالبة بحلول توقف هذا النزيف المستمر وتخفف وطأة الحرب على البلاد.

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