من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم - أخبار كلمتك

من القاهرة إلى الصعيد، الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين وتوضح تأثيرهما في طقس اليوم - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، البسلة تتراجع لـ 22 جنيها - أخبار كلمتك

سعر الخضار اليوم في سوق العبور، البسلة تتراجع لـ 22 جنيها - أخبار كلمتك

جمود أم استمرار، آخر تطورات مفاوضات وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

جمود أم استمرار، آخر تطورات مفاوضات وقف الحرب في غزة وإطلاق سراح الرهائن - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة لتأدية الخدمة العسكرية 2025، الشروط والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

التفاصيل الكاملة لقبول دفعة جديدة لتأدية الخدمة العسكرية 2025، الشروط والمستندات المطلوبة - أخبار كلمتك

نسرين أمين تكشف كواليس تصوير العتاولة 2 وهذا ما قالته عن العوضي بعد اعتذارها عن "فهد البطل" - أخبار كلمتك

نسرين أمين تكشف كواليس تصوير العتاولة 2 وهذا ما قالته عن العوضي بعد اعتذارها عن "فهد البطل" - أخبار كلمتك

مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس - أخبار كلمتك

مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بعد عودة المستثمرين من العطلات وترقب التعافي في الصين - أخبار كلمتك

ارتفاع أسعار النفط بعد عودة المستثمرين من العطلات وترقب التعافي في الصين - أخبار كلمتك

بعد وداع خليجي 26، الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد مع الأخضر - أخبار كلمتك

بعد وداع خليجي 26، الاتحاد السعودي يحسم مصير رينارد مع الأخضر - أخبار كلمتك

خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

خلينا نبدأ سنة جديدة بالدعوات، تامر حسني يعلق على أخبار عودته إلى بسمة بوسيل (فيديو) - أخبار كلمتك

10 شهداء في مجزرة للاحتلال بـ"المنطقة الإنسانية" بمواصي خان يونس - أخبار كلمتك

10 شهداء في مجزرة للاحتلال بـ"المنطقة الإنسانية" بمواصي خان يونس - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار العالم

مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس - أخبار كلمتك

مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 05:30 صباحاً - أعلنت السلطات في جمهورية الجبل الأسود “مونتينيجرو”، أن المسلح الذي أطلق النار الأربعاء في مطعم بقرية جنوبي البلاد مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقلّ انتحر برصاصة في الرأس عندما حاولت الشرطة توقيفه.

وقال قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش للصحفيين إنّ الشرطة حاصرت مطلق النار وعندما أمرته "بإلقاء سلاحه أطلق النار على رأسه"، مضيفًا "حاولنا نقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثرًا بجروحه".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن شرطة الجبل الأسود أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مطعم بالقرب من مدينة "سيتينيي".

وأرسلت شرطة الجبل الأسود قوات خاصة إلى المنطقة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت في بيان "جميع وحدات الشرطة المتاحة موجودة على الأرض وتقوم بأنشطة في نطاق سلطاتها" للقبض على المشتبه به.

وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عبر منصة إكس إنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة.

وأضاف: "بدلًا من فرحة العطلة... تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".

وزار رئيس وزراء مونتينيجرو ميلويكو سبايتش المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وعلَّق سبايتش على الحادث قائلًا: "هذه مأساة فظيعة أثرت فينا جميعًا... كل فرق الشرطة منتشرة".

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

أخبار ذات صلة

0 تعليق