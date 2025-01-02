مونتينيجرو تعلن الحداد 3 أيام على ضحايا المطعم والمهاجم ينتحر برصاصة في الرأس - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 05:30 صباحاً - أعلنت السلطات في جمهورية الجبل الأسود “مونتينيجرو”، أن المسلح الذي أطلق النار الأربعاء في مطعم بقرية جنوبي البلاد مما أسفر عن مقتل 10 أشخاص على الأقلّ انتحر برصاصة في الرأس عندما حاولت الشرطة توقيفه.

وقال قائد الشرطة لازار سيبانوفيتش للصحفيين إنّ الشرطة حاصرت مطلق النار وعندما أمرته "بإلقاء سلاحه أطلق النار على رأسه"، مضيفًا "حاولنا نقله إلى المستشفى لكنه توفي متأثرًا بجروحه".

وكانت وسائل إعلام محلية نقلت عن شرطة الجبل الأسود أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في مطعم بالقرب من مدينة "سيتينيي".

وأرسلت شرطة الجبل الأسود قوات خاصة إلى المنطقة، وحثت السكان على البقاء في منازلهم.

وقالت في بيان "جميع وحدات الشرطة المتاحة موجودة على الأرض وتقوم بأنشطة في نطاق سلطاتها" للقبض على المشتبه به.

وذكر الرئيس ياكوف ميلاتوفيتش عبر منصة إكس إنه "مصدوم ومندهش" إزاء المأساة.

وأضاف: "بدلًا من فرحة العطلة... تملكنا الحزن بسبب فقدان الأرواح البريئة".

وزار رئيس وزراء مونتينيجرو ميلويكو سبايتش المستشفى الذي يتلقى فيه المصابون العلاج وأعلن الحداد لمدة ثلاثة أيام.

وعلَّق سبايتش على الحادث قائلًا: "هذه مأساة فظيعة أثرت فينا جميعًا... كل فرق الشرطة منتشرة".

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