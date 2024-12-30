الرياضة - 12:06 - أمطار غزيرة تضرب هذه المحافظات.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:06 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من استمرار التقلبات المناخية على السواحل الشمالية وعدد من محافظات الوجه البحري اليوم، وسط انخفاض درجات الحرارة خاصة خلال ساعات الليل.

وبيَّنتِ الهيئة العامة للأرصاد أنه يسود اليوم طقس بارد نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على المزروعات في شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

خريطة أماكن سقوط الأمطار اليوم

كما نشرت الأرصاد الجوية خريطة بأماكن سقوط الأمطار اليوم، وهي التالي:

- أمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحياناً، على مناطق من (مطروح - الإسكندرية - البحيرة - كفر الشيخ - دمياط - بورسعيد - العريش - رفح).

- أمطار خفيفة، على مناطق من (الدقهلية - الغربية - الشرقية - المنوفية - الإسماعيلية - السويس)، تكون ضعيفة على مناطق من (القاهرة - الجيزة - القليوبية).

اضطراب الملاحة البحرية

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حدوث اضطراب في حركة الملاحة البحرية على محافظات: مطروح، والبحيرة، الإسكندرية، كفر الشيخ، وتصل سرعات الرياح إلى 60 كيلومترا في الساعة، في حين ترتفع الأمواج لتتخطى 3 أمتار ونصف، أما على باق الأنحاء والمحافظات فيمن المتوقع أن تنشط حركة الرياح بسرعة تقدر بنحو 35 كيلومترا في الساعة مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين ٣٠ ديسمبر ٢٠٢٤ إلى السبت ٤ يناير ٢٠٢٥

حالة البحرين المتوسط والأحمر

- حالة البحر المتوسط مضطرب وارتفاع الموج (2.5:3.5) متر، والرياح شمالية غربية.

- حالة البحر الأحمر معتدل وارتفاع الموج (1.5:2) متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين 30 ديسمبر 2024