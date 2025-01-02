الرياضة - 12:01 - بسبب هذه الظاهرة.. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس اليوم الخميس 2 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 12:01 صباحاً - حالة الطقس اليوم.. كشفتِ الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025 على محافظات ومدن مصر.

حالة الطقس اليوم

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس اليوم مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، أما ليلًا سيكون شديد البرودة على أغلب الأنحاء يصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم الخميس 2 يناير 2025

كما يتوقع الخبراء أن يكون هناك شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانًا صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد على فترات متقطعة.

الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس ٠٢ يناير إلى الثلاثاء الموافق ٠٧ يناير ٢٠٢٥

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.5 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين متر إلى 1.75 متر والرياح السطحية شمالية شرقية.

درجات الحرارة اليوم الخميس 2 يناير 2024 المدن/ المحافظات العظمى الصغرى القاهرة 19 11 العاصمة الإدارية 20 10 6 أكتوبر 20 10 بنها 19 11 دمنهور 18 10 المنصورة 18 10 الزقازيق 20 11 شبين الكوم 19 10 طنطا 18 10 دمياط 18 11 بورسعيد 19 12 الإسماعيلية 20 09 السويس 20 11 شرم الشيخ 22 13 الإسكندرية 20 11 العلمين الجديدة 19 09 مطروح 18 10 الغردقة 22 12 الأقصر 24 08 أسوان 25 09 الوادي الجديد 21 06

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

المدينة العظمى الصغرى

مكة 31 18

المدينة 21 10

الرياض 19 05

المنامة 19 15

أبوظبى 24 18

الدوحة 23 15

الكويت 20 08

دمشق 13 00

بيروت 17 12

عمان 12 03

القدس 13 03

غزة 18 10

بغداد 18 05

مسقط 24 19

صنعاء 25 03

الخرطوم 28 16

طرابلس 19 11

تونس 17 11

الجزائر 15 08

الرباط 19 04

نواكشوط 26 14