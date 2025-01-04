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مشاهير العرب - أبناء المشاهير في مرمى «التنمر».. منصات السوشيال ميديا تتحول إلى ساحة للإساءة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أبناء المشاهير في مرمى «التنمر».. منصات السوشيال ميديا تتحول إلى ساحة للإساءة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أبناء المشاهير في مرمى «التنمر».. منصات السوشيال ميديا تتحول إلى ساحة للإساءة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:46 مساءً - تعرض العديد من النجوم والمشاهير للتنمر على منصات التواصل الاجتماعي، سواء بالسخرية أو بألفاظ مسيئة، وذلك عند نشرهم صورا تتعلق بحياتهم الشخصية، ولكن الأمر المؤسف أن أبناءهم أيضا نالهم نصيب وافر من «التنمر»، وهو ما انتشر بشكل كبير خلال الفترة الماضية.

أخر من تعرض للتنمر من المشاهير

وتعد المطربة مي فاروق، آخر من تعرض للتنمر بعد حفل زواجها من الفنان محمد العمروسي، والذى أقيم منذ يومين في أحد الفنادق الكبرى، وبمجرد نشر صورها مع ابنها وابنتها اللذين أظهرا فرحتهما ووقوفهما بجوارها للمشاركة في لحظات سعادتها، انهالت التعليقات الساخرة، من جمهور السوشيال ميديا، وجاءت

كالتالى: «احترمى سنك وأولادك، احترمى مشاعر أولادك، اتجوزتي ماشي بس انتي مش صغيرة انتي بنتك كبيرة».

أولاد مي فاروق يرقصون معها في حفل زفافها على الفنا

رد أسماء شريف علي الجمهور

وحرصت أسما شريف منير مؤخرا على الرد على الانتقادات التي تعرضت لها، في منشور عبر حسابها على إنستجرام، بعد ظهورها بوزن زائد في الدورة السابعة لمهرجان الجونة، وأشارت إلى عدم اهتمامها بالانتقادات والآراء السلبية.

وقالت أسما شريف منير: «أنا تخنت مش مية كيلو بس تخنت، وعبرت عن ده بكل بصراحة طبيعي أحس بعدم راحة لأن جسمي مش زي ما متعودة عليه، ولما اتسألت في برنامج، قلت إني بأخذ دواء لنوبات الهلع».

وأضافت: «أنا من ناحيتي ما بتهمش برأي الناس، وده اللي مخلينى مكملة في طريقي بكل ثقة، أنا شايفة قدامى وعارفة أنا عايزة إيه ومش عايزة إيه، التنمر بالنسبة ليا بقى نعمة، حسنات بتزيد بلا انقطاع، واللي بينتقدني أو يتنمر عليّا بيديني حسنات مش خسارة كمان الشخص اللي بيطلع من جواه غل ووحشية، كلامه بيعكس اللي جواه مش أي شيء فيا وشكرا لكل اللي اتطمنوا عليا لما سمعوا الخبر المغلوط ربنا يشفي كل مريض يا رب».

أسماء منير

أسما منير تثير الجدل علي السوشيال ميديا

وفى أغسطس الماضي ظهرت أسما شريف منير حليقة الرأس مما أثار حينها حالة جدل كبيرة، وردت على الانتقادات ضدها قائلة: «شعرى ده عاش معايا حاجات كتير أوى، وحسيت إني عاوزة شعر جديد يعيش معايا حاجات جديدة».

كما واجه الفنان شريف منير هجوم السوشيال ميديا على ابنته ودعم موقفها، قائلا: «اللوك اللى عملته عاجبنى وأنا مبسوط منها أوى».

كريم فهمي و بنته

النجم كريم فهمي يتعرض للتنمر

الفنان كريم فهمى قد تعرض مؤخرا لحالة مماثلة من التنمر على صور ابنتيه، عند نشره صورته معهما، وكعادته أخفى وجهي الصغيرتين، وعندئذ سخرت متابعة من تصرفه فكتبت له: «قلوب إيه اللى حاطتها على وش العيال، أفهم بس إيه الفكرة، يعنى شعرهم اللي شبه سلك المواعين مش هيتحسد، يارب سامحني بس مش قادرة أسكت بجد».

كريم فهمي

ورد كريم فهمي على تعليق المتابعة اللاذع، قائلاً: «بصي أنا عمرى ما غلط في حد هتغلطى في بناتي، هتسمعى كلام مابيطلعش منى، أنا هحترم أن ليكي أب وهيزعل لو أنا غلط فيكي، ويمكن يتدارك غلطته في التربية».

كريم فهمي و بنته

ونشر فهمى صورة أخرى جمعته بابنتيه، وعلق قائلا: «أحلى وأغلى حاجة في حياتي، ملحوظة: السوشيال ميديا بقت مستنقع واكتشفت إن فيه ناس كتير أوى محتاجة تربية للأسف وده اللي شوفته من بعض التعليقات في الصورة اللي فاتت».

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ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

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