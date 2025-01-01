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طلب عاجل من جروس للزمالك للتعاقد مع 4 صفقات جديدة - أخبار كلمتك

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طلب عاجل من جروس للزمالك للتعاقد مع 4 صفقات جديدة - أخبار كلمتك

طلب عاجل من جروس للزمالك للتعاقد مع 4 صفقات جديدة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الأربعاء 1 يناير 2025 11:41 مساءً - الزمالك، كشف مصدر داخل نادي الزمالك، أن المدير الفني السويسري كريستيان جروس طالب إدارة القلعة البيضاء بالتعاقد مع 4 صفقات جديدة، ضمن فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

 

جروس يطلب 4 صفقات جديدة

وكشف المصدر، أن جروس طالب إدارة نادي الزمالك بالتعاقد مع مهاجمين ولاعب وسط مدافع وجناح، على أن يتم حسم الصفقات خلال الساعات المقبلة.

يتصدر الزمالك قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 14 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز ويليه الأهلي وسيراميكا والمصري برصيد 12 نقطة بعد انتهاء الجولة السابعة.

ويتبقى للنادي الأهلي مباراة مؤجلة مع سموحة من الجولة الخامسة لبطولة الدوري المصري وحال فوز الأهلي سينفرد بالقمة وحيدًا.

ترتيب الدوري المصري بعد الجولة السابعة 

1 الزمالك 14 نقطة
2 بيراميدز 14 نقطة
3 الأهلي 12 نقطة
4 سيراميكا كليوباترا 12 نقطة
5 المصري البورسعيدي 12 نقطة
6 زد اف سي 10 نقاط 
7 فاركو 10 نقاط 
8 بتروجيت 9 نقاط 
9 الاتحاد السكندري 9 نقاط 
10 البنك الأهلي 8 نقاط 
11 غزل المحلة 8 نقاط 
12 طلائع الجيش 8 نقاط 
13 الإسماعيلي 7 نقاط 
14 حرس الحدود 6 نقاط 
15 إنبي 6 نقاط 
16 الجونة 6 نقاط 
17 سموحة 5 نقاط 
18 مودرن سبورت 5 نقاط 

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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