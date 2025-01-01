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الرياضة - 11:27 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 11:27 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

الرياضة - 11:27 - سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الأربعاء 1 يناير 2025 11:27 مساءً - حافظ سعر الذهب على استقراره بختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في سوق المجوهرات والصاغة بمصر، عقب تذبذب سعره في الساعات الأخيرة بين الارتفاع والانخفاض بقيم تتراوح بين 5 إلى 10 جنيهات، حيث وصل سعر الذهب عيار 21 الأكثر طلبًا في الأسواق من المستثمرين إلى 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهًا للشراء، فيما سجل سعر الجنيه الذهب الآن نحو 29840 جنيهًا للبيع، و29640 جنيهًا للشراء.

وترصد كلمتك، لقرائها في السطور التالية، سعر الذهب في سوق الصاغة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، وذلك ضمن خدمة إخبارية شاملة تقدمها لزوارها في عدد كبير من الموضوعات المختلفة على مدار الساعة، وللمتابعة اضغط هنــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب اليوم الأربعاء 1 يناير 2025
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4262.75 جنيه 4234.25 جنيه
عيار 22 3907.5 جنيه 3881.5 جنيه
عيار 21 3730 جنيهًا 3705 جنيهًا
عيار 18 3197.25 جنيه 3175.75 جنيه
عيار 14 2486.75 جنيه 2470 جنيهًا
عيار 12 2131.5 جنيه 2117.25 جنيه
عيار 9 1598.5 جنيه 1587.75 جنيه
سعر الجنيه الذهب 29840 جنيهًا 29640 جنيهًا
سعر أوقية الذهب 2625.01 دولار 2624.1 دولار
سعر الذهب

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 في مصر بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء بالأسواق ليسجل نحو 4262.75 جنيه للبيع، و4234.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وعن سعر الذهب عيار 22 في أسواق الصاغة وفقًا لآخر تحديثات له، فوصل إلى 3907.5 جنيه للبيع، و3881.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 21

وشهد سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا ومبيعًا في الأسواق المصرية استقرارًا بختام تعاملات اليوم الأربعاء 1 يناير 2025 في الصاغة، ليسجل نحو 3730 جنيهًا للبيع، و3705 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

وأما عن سعر الذهب عيار 18 فسجل استقرارًا بختام تعاملات اليوم في سوق الصاغة، حيث وصل إلى 3197.25 جنيه للبيع، و3175.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 9

وحافظ سعر الذهب عيار 9 بختام التعاملات المسائية اليوم الأربعاء 1 يناير 2025، على استقراره حيث وصل إلى 1598.5 جنيه للبيع، و1587.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر بختام التعاملات المسائية في الأسواق نحو 29840 جنيهًا للبيع، و29640 جنيهًا للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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