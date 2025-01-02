الرياضة - 09:01 - إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:01 صباحاً - أصيب 11 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية.
ووقع الحادث حوالي الساعة 11:20 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.
وحتى اللحظة، لم تُعلن السلطات عن تفاصيل إضافية بشأن حالة المصابين أو دوافع الحادث.
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