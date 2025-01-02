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الرياضة - 09:01 - إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك |فيديو - أخبار كلمتك

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الرياضة - 09:01 - إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك |فيديو - أخبار كلمتك

الرياضة - 09:01 - إصابة 11 شخصا بإطلاق نار داخل ملهى ليلي في نيويورك |فيديو - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الخميس 2 يناير 2025 09:01 صباحاً - أصيب 11 شخصا على الأقل في حادث إطلاق نار جماعي وقع في ملهى ليلي في حي كوينز في مدينة نيويورك الأمريكية.

ووقع الحادث حوالي الساعة 11:20 مساءً بالتوقيت المحلي، حيث هرعت فرق الإسعاف إلى الموقع لنقل المصابين إلى المستشفيات القريبة.

وحتى اللحظة، لم تُعلن السلطات عن تفاصيل إضافية بشأن حالة المصابين أو دوافع الحادث.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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