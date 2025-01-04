الرياضة - 10:26 - توقعات سعر الذهب في الفترة القادمة.. هل يرتفع أم ينخفض؟ - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 10:26 مساءً - سعر الذهب.. هل يرتفع سعر الذهب في الفترة القادمة؟ وإن ارتفع ما هي الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاعه؟ وما هو آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت؟ يستمر جميع المواطنين والمستثمرين على حد سواء في مصر أو في العالم أجمع، بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدها المعدن الأصفر في السنة الماضية 2024.

والإجابة جاءت ضمن توقعات بعض الخبراء في تقرير نشر على موقع «إرم بيزنس»، يؤكدون فيه أن المخاطر الجيوسياسية في أوروبا والشرق الأوسط لا تزال قائمة، وأن الذهب باعتباره ملاذا آمنا سيكثر عليه الطلب في الفترات القادمة، موضحين أنه مع تولي ترامب رئاسة الولايات المتحدة في 20 يناير الجاري، فمن المتوقع أن ترتفع الديون الحكومية لمستويات عالية، وفقا لـ بنوك عالمية، ما يترتب عليه عجز مالي عميق للحكومة الفيدرالية، وذلك سيجعل المستثمرين والمواطنين الذين يريدون الادخار يقبلون على المعدن الأصفر للتحوط من التقلبات وعدم اليقين السياسي والاقتصادي، وسيكون ذلك سببا في ارتفاع سعر الذهب عالميا.

وبالنسبة لـ آخر تحديث لـ سعر الذهب، فتعرض لكم كلمتك في السطور التالية كافة التفاصيل:

سعر الذهب عيار 24 في سوق الصاغة المصرية

وصل سعر الذهب عيار 24 في مساء التعاملات اليوم السبت في محلات الصاغة إلى مستوى 4302.75 جنيه للبيع، 4280 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 22 في محلات الصاغة

سجل سعر الذهب عيار 22 في نهاية التعاملات المسائية نحو 3944.25 جنيه للبيع، 3923.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21 بدون مصنعية

وبلغ سعر الذهب عيار 21 خلال التعاملات النهائية في سوق الصاغة المصرية نحو 3765 جنيها للبيع، 3745 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 18 اليوم السبت

أما سعر الذهب عيار 18 فوصل في نهاية التعاملات اليوم السبت في الصاغة المصرية إلى مستوى 3227.25 جنيه للبيع، 3210 جنيهات للشراء.

سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر

وبالنسبة لـ سعر الذهب عيار 14 في محلات الصاغة المصرية فسجل في مساء التعاملات نحو 2510 جنيهات للبيع، 2496.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 12

وبلغ سعر الذهب عيار 12 في سوق الصاغة المصرية نحو 2151.5 جنيه للبيع، 2140 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 9

كما سجل سعر الذهب عيار 9 في نهاية التعاملات نحو 1613.5 جنيه للبيع، 1605 جنيهات للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب خلال التعاملات المسائية في محلات الصاغة المصرية نحو 30120 جنيها للبيع، 29960 جنيها للشراء، ويبلغ وزنه ثماني جرامات من عيار 21 الأكثر تداولا في مصر.

سعر الذهب اليوم السبت في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم السبت 4 يناير 2025 سعر الذهب بيع شراء سعر الجنيه الذهب 30120 جنيه 29960 جنيه سعر الذهب عيار 24 4302.75 جنيه 4280 جنيه سعر الذهب عيار 22 3944.25 جنيها 3923.25 جنيه سعر الذهب عيار 21 3765 جنيها 3745 جنيها سعر الذهب عيار 18 3227.25 جنيه 3210 جنيه سعر الذهب عيار 14 2510 جنيه 2496.75 جنيه