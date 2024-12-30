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الرياضة - 04:58 - «ألقت نفسها من أعلى المنزل».. كشف لغز العثور على جثة سيدة بشوارع المعادي - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:58 - «ألقت نفسها من أعلى المنزل».. كشف لغز العثور على جثة سيدة بشوارع المعادي - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:58 - «ألقت نفسها من أعلى المنزل».. كشف لغز العثور على جثة سيدة بشوارع المعادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة بأحد شوارع منطقة المعادي، وأمرت النيابة، بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بمصرع سيدة بأحد شوارع منطقة المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص جثة لسيدة أربعينية مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن السيدة أقدمت على إنهاء حياتها قفزًا من أعلى عقار، لمرورها بأزمة نفسية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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