الرياضة - 04:58 - «ألقت نفسها من أعلى المنزل».. كشف لغز العثور على جثة سيدة بشوارع المعادي - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - تباشر جهات التحقيق، إجراءاتها في واقعة العثور على جثة سيدة ملقاة بأحد شوارع منطقة المعادي، وأمرت النيابة، بإعداد تقرير مفصل عن سبب الوفاة، كما كلفت المباحث الجنائية بسرعة إنهاء التحريات حول الواقعة للوقوف على ملابساتها.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة، بلاغا يفيد بمصرع سيدة بأحد شوارع منطقة المعادي.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث، إلى مكان البلاغ، وبالفحص جثة لسيدة أربعينية مصابة بكسور وكدمات بمناطق متفرقة بالجسد، وتحفظت الجهات المعنية على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ومن خلال التحريات الأولية وجمع المعلومات، تبين أن السيدة أقدمت على إنهاء حياتها قفزًا من أعلى عقار، لمرورها بأزمة نفسية.

واتخذت الجهات المختصة الإجراءات القانونية اللازمة.