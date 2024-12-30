الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

الرياضة - 06:16 - «حمدي الحماحمي».. رئيسًا لمصلحة دمغ المصوغات والموازين - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

ضمت 20 عملًا، تركي آل الشيخ يعلن القائمة القصيرة لجائزة القلم الذهبي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

عاجل:مندوبة امريكا لدى مجلس الأمن تتحدث عن الضربات الإسرائيلة ضد الحوثي - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

تعادل سلبي بين الأهلي وإنبي في الشوط الأول - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - وزير الداخلية يبحث خطط تأمين احتفالات رأس السنة وأعياد الميلاد - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

الرياضة - 05:58 - آخر تحديث لـ سعر الدولار اليوم الإثنين بختام التعاملات - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

سعر القصدير في السوق اليوم الإثنين 30/12/2024 - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

مدبولي: الرئيس وجه بالإسراع في خطوات طرح شركات القوات المسلحة الأربع - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

أول تعليق لمدبولي بشان بقرارات "الأعلى للإعلام" لضبط أداء البرامج الدينية والرياضية - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الحكومة و"التحالف الوطني" يبحثان توزيع 2 مليون "كرتونة رمضان" دعما للأسر المحتاجة - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير - أخبار كلمتك

8 مواجهات نارية تنتظر الزمالك في يناير - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:52 مساءً - ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مواجهات نارية خلال شهر يناير المقبل، حيث سيخوض الفريق 8 مباريات في جميع البطولات.

 

الزمالك 

مباريات الزمالك في شهر يناير 2025

وجاء جدول مباريات الزمالك في شهر يناير كالتالي:

المصري في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 5 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

الزمالك ضد الفائز من أبو قير للأسمدة وبلدية المحلة، دور الـ 32 من بطولة كأس مصر يوم 9 يناير في الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة.

بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية، يوم 12 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

 حرس الحدود في بطولة الدوري الممتاز يوم 16 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

 إنييمبا النيجيري في بطولة كأس الكونفدرالية يوم 19 يناير في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

مودرن سبورت في بطولة الدوري الممتاز يوم 23 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

الجونة في بطولة الدوري الممتاز يوم 27 يناير في الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز يوم 31 يناير في السابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

إخترنا لك

الأهلي يواجه إنبي لمواصلة سلسلة الانتصارات في الدوري الممتاز - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق