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خليجي 26، تأكد غياب ثنائي منتخب السعودية أمام عمان في نصف النهائي - أخبار كلمتك

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خليجي 26، تأكد غياب ثنائي منتخب السعودية أمام عمان في نصف النهائي - أخبار كلمتك

خليجي 26، تأكد غياب ثنائي منتخب السعودية أمام عمان في نصف النهائي - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:12 مساءً - تأكد غياب لاعب خط وسط منتخب السعودية عن مباراة عمان المرتقبة، في كأس الخليج العربي - خليجي 26، الجارية في الكويت، بسبب الإصابة.

ويلتقي منتخب السعودية مع نظيره عمان، غدا الثلاثاء، على ستاد جابر المبارك في نصف النهائي الأول بالبطولة.

غياب المالكي والدوسري عن السعودية أمام عمان 

وبحسب شبكة "أبو ظبي الرياضية"، فإن عبد الإله المالكي لم يتدرب مع منتخب السعودية، اليوم الإثنين، ولن يكون متواجدا في مباراة الغد.

ويعاني المالكي إصابة عضلية، تعرض لها في مباراة العراق، أول أمس السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات.

ويفتقد منتخب السعودية أيضا خدمات ناصر الدوسري بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات.

عودة مروان الصحفي لتدريبات منتخب السعودية 

من جانبه، شارك مروان الصحفي، المحترف في صفوف بيرشكوت البلجيكي، في تدريبات المنتخب السعودي، لأول مرة، بعد انضمامه إلى المعسكر خلال الساعات القليلة المقبلة.

وقد يستعين المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، بالصحفي في مباراة عمان، حال تأكد من جاهزيته البدنية.

وكان رينارد قرر استدعاء الصحفي بدلا من المصاب فراس البريكان، على أن ينضم اللاعب المحترف إلى معسكر الأخضر، السبت الماضي.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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