كشف حساب الأكاديمية المصرية للفنون بروما 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:02 مساءً - شهدت الأكاديمية المصرية للفنون بروما، برئاسة الدكتورة رانيا يحيى، سلسلة من الفعاليات والأنشطة الثقافية والفنية التي أكدت على دورها كمحور ثقافي مصري في قلب أوروبا.

وشاركت الأكاديمية في تنظيم الجناح المصري بالدورة الـ60 من بينالي فينيسيا للفنون، حيث تم عرض العمل الفني المتميز "دراما 1882" للفنان وائل شوقي، والذي لاقى استحسان الحضور.

كما افتتحت الموسم الثقافي والفني بحضور بسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية في إيطاليا، وعدد من الشخصيات البارزة من الدوائر الدبلوماسية والثقافية الأوروبية.

وشمل حفل الافتتاح عروض التنورة والرقصات الفولكلورية المصرية، بالإضافة إلى محاضرة عن "علم المصريات"، أمسية شعرية، ومعرض لمقتنيات الأكاديمية، واختُتم الحفل بتقديم مأكولات مصرية تعكس الهوية الثقافية وتوطد الروابط مع المجتمع الأوروبي.

واستضافت الأكاديمية المنشد محمود التهامي في حفل فني مميز، كما أقامت حفلة موسيقية لعازف البيانو الإيطالي الشاب توماسو مارينو من كونسيرفاتوار سانتا شيشيليا بروما، بالإضافة إلى احتفالية بمناسبة مرور 155 عامًا على تأليف أوبرا "عايدة" للمؤلف الإيطالي جوزيبي فيردي، بمشاركة مجموعة من الفنانين العالميين.

يوم شادي عبد السلام

واحتفالًا بيوم شادي عبد السلام، عرضت الأكاديمية فيلم "المومياء" بعرضين خاصين، مع ورشة تدريبية لأطفال المدارس عن الحضارة المصرية القديمة، في خطوة لتعزيز الوعي الثقافي بين الأجيال الجديدة. كما فتحت الأكاديمية أبوابها لطلاب المدارس لزيارة المتحف الدائم لمستنسخات الملك "توت عنخ آمون"، مما يعزز فهم الحضارة المصرية القديمة لدى الشباب.

ندوة المهندس الإيطالي إرنيستو فيروتشي

ونظمت الأكاديمية ندوة عن المهندس الإيطالي إرنيستو فيروتشي، تخللها عرض كتاب "أنا فيروتشي" للمؤلفة فلافيا أورساتي، ومحاضرة للناقد الفني جوسيبي بوناكورسو، واختُتمت بمعرض صور فوتوغرافية لأعمال فيروتشي الهندسية في مصر.

كما أقامت الأكاديمية حفلًا موسيقيًا بمناسبة أعياد الميلاد بمشاركة السوبرانو المصرية العالمية أميرة سليم وعازف البيانو باسكال روزيه، واختتمت فعاليات العام بالاحتفال بمرور 95 عام على إنشاء الأكاديمية المصرية للفنون بروما.

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