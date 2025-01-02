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تقارير: كايلي جينر تنتظر مولدها الأول من تيموثي شالاميت (فيديو) - أخبار كلمتك

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تقارير: كايلي جينر تنتظر مولدها الأول من تيموثي شالاميت (فيديو) - أخبار كلمتك

تقارير: كايلي جينر تنتظر مولدها الأول من تيموثي شالاميت (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الخميس 2 يناير 2025 11:40 صباحاً - كايلي جينر، ذكرت عدد من التقارير الصحفية، أن سيدة الأعمال، ونجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، تنتظر مولدها الأول من الممثل تيموثي شالاميت.

واستشهدت المواقع الصحفية، بعدد من الفيديوهات، التي نشرتها كايلي مؤخرا، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي دائما، ما تظهر فيها وهي تحاول أن تخفي بطنها.

 

كايلي جينر ترغب في الإنجاب من تيموثي شالاميت

وذكرت مصادر مقربة من نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي والمليارديرة، أنها ترغب في الإنجاب من الممثل الشاب تيموثي شالاميت، الذي بدأت مواعدته العام الماضي.

وأكد المصدر المقرب من كايلي جينر، أنها تشعر بالسعادة في علاقتها العاطفية الجديدة، وترغب في إنجاب المزيد من الأطفال، من حبيبها الجديد، بعد أن أنجبت مرتين من صديقها السابق ترافيس سكوت، فيما تحدثت كايلي جينر عن مواجهة اكتئاب ما بعد الولادة، مرتين بعد ولادة أطفالها ستورمي وآير.

وقالت كايلي جينر في تصريحات صحفية لمجلة فانتي فير: "لقد اختبرت ذلك.. مرتين، كانت المرة الأولى صعبة للغاية، وكانت الثانية أكثر سهولة، أود أن أقول لهؤلاء النساء الأمهات، ألا يفكرن في الأشياء، وأن يعيشن كل مشاعر تلك اللحظة على أكمل وجه".

تيموثي شالاميت ينتقل للعيش مع كايلي جينر

وأكدت التقارير، أن علاقة نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي كايلي جينر، والممثل الشاب تيموثي شالاميت، تطورت، واتخذت شكل الجدية، كاشفة أن الممثل تيموثي شالاميت، انتقل للعيش مع كايلي جينر في قصرها بولاية لوس أنجلوس الأمريكية.

 

 

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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