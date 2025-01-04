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جمعية نقاد السينما تستضيف فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

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جمعية نقاد السينما تستضيف فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

جمعية نقاد السينما تستضيف فريق عمل فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 10:35 مساءً - تسلط جمعية نقاد السينما المصريين الضوء على بعض التجارب التي أثبتت حضورها في السوق السينمائي المصري وحققت المعادلة التي جمعت بين القيمة الفنية للفيلم والتفاعل مع الجمهور العام، ما يعيد إلى الأذهان أفلامًا مصرية كانت تحظى بجماهيرية وشعبية إلى جانب الجودة الفنية.
ومن بين تلك الأفلام جاء فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، الذي قررت جمعية نقاد السينما المصريين أن تستضيف فريق العمل فى حلقة نقاشية.

إذ تستضيف جمعية نقاد السينما المصريين فريق عمل فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو، المكون من المخرج خالد منصور، المنتجة رشا حسني، الكاتب محمد الحسيني، ومدير التصوير أحمد طارق بيومي وذلك في تمام الساعة السادسة ٦ مساءً يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025، بمقر الجمعية في 36 شارع شريف، وسط البلد، وتدير اللقاء الناقدة أروى تاج الدين.

فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

 وتدور أحداث الفيلم عن علاقة عصام عمر «حسن» بالكلب رامبو، حيث ينطلقان في مهمة لإنقاذ رامبو من مالك منزل حسن المنتقم، الذي هاجمه الكلب. 

وفي رحلته عبر القاهرة للعثور على منفذ آمن لرامبو، يضطر حسن إلى مواجهة مخاوف ماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

 

صناع فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو 

"البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" هو الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور بعد إخراجه عددًا من الأفلام القصيرة التي شاركت بعدد من المهرجانات الإقليمية والمحلية، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.

 

ويشارك البطولة الممثل الصاعد عصام عمر في أولى تجاربه السينمائية، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى في عالم السينما، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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