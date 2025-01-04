مشاهير العرب - هبة مجدى تتصدر التريند بعد عرض الحلقة الأخيرة من «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:51 مساءً - النجمة هبة مجدي.. تصدرت الفنانة هبة مجدي التريند على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي، عقب عرض الحلقة التاسعة والأخيرة من مسلسل ساعته وتاريخه على شاشة قناة dmc، ومنصة watch it.

دور هبة مجدي في مسلسل ساعته و تاريخه

تجسد الفنانة هبه مجدي في مسلسل ساعته وتاريخه دور «فاطمة»، التي تحاول مساعدة فتاة بعد الاعتداء عليها، وتدعمها لكشف حقيقة المعتدي عليها ومعاقبته على جريمته، وبعد عرض الحلقة، حصدت الفنانة إشادات واسعة من الجمهور، الذي أثنى على دورها.

أحداث الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته و تاريخه

الحلقة العاشرة من مسلسل ساعته وتاريخه جاءت بعنوان شهادة حق، حيث ألقت الضوء علي قضية هتك العرض التي تعد من أكبر الجرائم التي لا يتهاون فيها القانون المصري، حيث تناولت الحلقة إحدى قضايا هتك العرض في محافظة الفيوم والتي راحت ضحيتها شخص كان يدافع عن الفتاة المجني عليها، بطولة هبة مجدي و دنيا نعمان وميشيل مساك، وسيف محسن وأحمد أسامة وإسلام خالد من نجوم كاستينج، وكتبها سيف قنصوة، وأخرجها عمرو موسي.

مسلسل ساعته وتاريخه

مسلسل ساعته وتاريخه، من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه من ملفات حقيقية من داخل المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويضم المسلسل كوكبة من النجوم والفائزين من تجربة كاستنج لاكتشاف المواهب التي اسدل الستار عليها منذ أسابيع.

يشرف على المعالجة الدرامية والسيناريو والحوار محمود عزت ويضم فريق كتابة العمل: دينا ماهر، سيف قنصوة، ريم نهاد أمين، انجى شكرى، آسر أحمد، أحمد سمير، هدى الغراب فيما شارك فى تطوير الحلقات أحمد عادل، عمرو موسى وإعداد الملف البحثى أحمد سمير وآسر أحمد.

آخر أعمال الفنانة هبة مجدي

المداح ج5: أسطورة العهد 2025 - مسلسل [ﺟﺎﺭﻱ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ]

حرب الجبالي 2025 - مسلسل [ﻟﻢ ﻳﻌﺮﺽ ﺑﻌﺪ]

منتهي الصلاحية 2025 - مسلسل [ﺟﺎﺭﻱ ﺇﻧﺘﺎﺟﻪ]

المداح ج4: أسطورة العودة (رحاب) إشتراك

ساعته وتاريخه

ازاي تخنق جارك 2023 - ﻣﺴﺮﺣﻴﺔ

المداح ج3: أسطورة العشق (رحاب) إشتراك

عيشها بفرحة (يسر)

أبطال مسلسل «ساعته وتاريخه»

مسلسل ساعته وتاريخه، بطولة المشاركين في برنامج المواهب كاستنج، بالإضافة إلى التعاون مع مجموعة من النجوم البارزين، أبرزهم: أحمد أمين، محمد شاهين، أروى جودة، خالد كمال، حنان سليمان، خالد أنور، ياسمينا العبد، مريم الجندي، أحمد داش، سليمان عيد، أحمد صيام، أمجد الحجار، الفنان الشاب محمد شريف، هبة مجدي، وغيرهم.