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مشاهير العرب - حقق ملايين المشاهدات.. «المتحدة» تعلن انتهاء الموسم الأول من «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - حقق ملايين المشاهدات.. «المتحدة» تعلن انتهاء الموسم الأول من «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - حقق ملايين المشاهدات.. «المتحدة» تعلن انتهاء الموسم الأول من «ساعته وتاريخه» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:51 مساءً - أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، انتهاء الموسم الأول من مسلسل «ساعته وتاريخه»، الذي حقق نجاحا جماهيريا كبيرا، معربة عن إعجابها بالمواهب الجديدة الشابة التي قدّمها المسلسل والتي أضفت طابعا له مذاق خاص على روحه الدرامية.

وقالت الشركة المتحدة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «مع انتهاء الموسم الأول من «ساعته وتاريخه»، استطاع المسلسل تحقيق ملايين المشاهدات وتصدر مؤشرات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي وموقع جوجل لمدة خمسة أسابيع متواصلة».

وأضافت «المتحدة» أن المسلسل يحكي قصصًا حقيقية من ملفات المحاكم المصرية، وساهم في إلقاء الضوء على العديد من القضايا الهامة التي تهدد المجتمع، مثل الدارك ويب، والابتزاز الإلكتروني، والتنقيب غير الشرعي عن الآثار، والتحرش الجنسي، والإدمان، والعنف الأسري، وكيف يمكن لهذه المشاكل أن تدمر حياة أسر كاملة».

وأشارت المتحدة إلى أن المسلسل قدّم عددا من المواهب الجديدة في التمثيل والكتابة والتصوير والإخراج والمونتاج، الذين أصبحوا جزءًا من عالم الدراما بفضل هذا العمل. ولأول مرة في تاريخ برامج اكتشاف المواهب، يتم إنتاج مسلسل درامي كامل من بطولة المواهب الفائزة بمسابقة البرنامج.

كما أكدت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أنها نجحت في هذا التحدي من خلال برنامج «كاستنج» ومسلسل «ساعته وتاريخه»، لتثبت التجربة أن بحر المواهب المصرية لا ينضب وأن هوليوود الشرق قادرة على اكتشاف مواهب جديدة في مختلف المجالات يومًا بعد يوم.

انتظروا الموسم الثاني من مسلسل «ساعته وتاريخه» بداية من السبت 1 فبراير، يوميًا على قناة dmc ومنصة Watch It.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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