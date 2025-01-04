لميس الحديدي في أول ظهور بعد فترة غياب: المصريون عانوا كثيرا في 2024 (فيديو) - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:40 مساءً - قالت الإعلامية لميس الحديدي، في أول ظهور لها على الشاشة، بعد فترة غياب امتد لعدة أشهر:"رجعنالكم بعد غياب لنتابع معكم الأحداث والأخبار وكل ما يهم الناس ونحن في ديكور جميل وجديد".

عودة لميس الحديدي للشاشة

وتابعت خلال برنامج "كلمة أخيرة" المذاع على قناة "أون":"وحشتوني وكل حاجة وحشتني استوديو وزملائي، والناس اللى بتعملنا القهوة والشاي وحشوني، والأهم الجمهور وحشني اللي كان بيسألني وحشتنيا وهنشوفك إمتى، شكرا على محبتكم وتقديركم ونتمنى أن نكون دائما عند حسن ظنكم".

تغير خريطة الشرق الأوسط

وأكملت:"بعد عام غير خريطة الشرق الأوسط وخلف وراءه آلاف الشهداء في غزة ولبنان في أكبر مجزرة تقود إسرائيل، عام هرب فيه بشار الأسد وعاد فيه ترامب الي البيت الأبيض، أما نحن في مصرفلم يكن 2024 سهلا على المصريين، بل كان الأصعب اقتصاديا على المصريين من رفع سعر الصرف، وارتفاع معدل التضخم وارتفاع الأسعار، المصريون عانوا كثيرا وتحملوا كثيرا في انتظار تحسن الأوضاع، وتحقيق الوعود الحكومية بتحسين الأوضاع".

2024 عام الكابوس



وأكدت:"2024 كان عام الكابوس فكيف سيكون 2025؟ وإلي أين سيذهب الدولار بنا في 2025؟ وهل سينخفض التضخم؟ وهل ستخرج قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية؟ وسياسيا نحن في عام الانتخابات التشريعية وبدأت الاستعدادات بالفعل، ورأينا حزب الجبهة الوطنية ولكن السؤال الأهم هل سنرى برلمانا يعبر عن الناس أم سنرى نسخة مكررة من الموجود الآن والذي لم يرق لطموحات الناس؟".

رفض الفوضى وتعلم دروس التاريخ

وتابعت:"نرفض وجود الفوضى تحت أي شكل من الأشكال، وتعلمنا من التاريخ أن الدول لا تهزم من الخارج ولكن تهزم من الداخل، فقط نحتاج لقبول التحدي دون خوف أو تردد، والسير في مسار الإصلاح الحقيقية، وأن نضع نصب أعيننا حماية الوطن والمواطنين".



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