مشاهير العرب - بشرى لـ أنغام: «صوت المرأة في مصر والوطن العربي» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:31 مساءً - وجهت الفنانة بشرى، عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام» رسالة لـلنجمة أنغام، مشيرة إلى أنها تعتبر صوت المرأة في مصر والوطن العربي.

وشاركت بشرى، عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» صورة تجمعها بالفنانة أنغام على هامش احتفال الفنانة إلهام شاهين بـعيد ميلادها، قائلة: «صوت المرأة في مصر والوطن العربي، الموهوبة الهانم أنغام».

آخر أعمال أنغام

وكانت آخر أعمال أنغام، طرحها لألبوم «تيجي نسيب»، الذي حققت من خلاله نجاحا كبيرا.

يتضمن ألبوم أنغام الجديد «تيجي نسيب»، 12 أغنية، وهم أغنية «وبقالك قلب»، من كلمات أمير طعيمة، وألحان رياض الهمشري، وتوزيع طارق مدكور، وأغنية «هو أنت مين»، من كلمات هالة الزيات، وألحان محمود الخيامي، وتوزيع طارق مدكور، بينما أغنية «موافقة»، من كلمات حدوتة، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أمير محروس، وتأتي أغنية «ايه الأخبار»، من كلمات نادر عبد الله، وألحان أحمد الناصر، وتوزيع أمير محروس.

حفل أنغام في المتحف المصري

وكانت أنغام، أحيت حفلا غنائيا بالمتحف المصري الكبير مؤخرا، وذلك ضمن حفلات ليالي مصر التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وجاءت الحفلات التي أقيمت على مدار يومين وسط أجواء عالمية ساحرة من حيث المكان والتجهيزات والحضور غير المسبوق من مختلف الجنسيات العربية.

وظهرت صوت مصر أنغام على خشبة المسرح خلال الحفلين وسط عاصفة من التصفيق وهتافات الإعجاب وشهد الحفل الأول إقبالا جماهيريا كبيرا، حيث نفدت التذاكر فور طرحها.