السكك الحديدية تعتمد تعديلات جداول التشغيل خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تعتمد تعديلات جداول التشغيل خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

صور من البروفة الأخيرة لحفل تكريم أحمد الحجار بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
صور من البروفة الأخيرة لحفل تكريم أحمد الحجار بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

صور من البروفة الأخيرة لحفل تكريم أحمد الحجار بدار الأوبرا - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:20 مساءً - كشف المطرب الكبير على الحجار عن كواليس البروفة الأخيرة لحفل تكريم الموسيقار الراحل أحمد الحجار الذى يقام تحت رعاية وزارة الثقافة على المسرح الكبير بدار الأوبرا برئاسة الدكتورة لمياء زايد فى إطار مشروع 100 سنة غنا.

 وهي الاحتفالية المقرر إقامتها غدا الأحد ٥ يناير فى تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير.

22bd96ead6.jpg
0af43a8f30.jpg

 

ويقام حفل تكريم الموسيقار أحمد الحجار بمشاركة شقيقه على الحجار، ونجل شقيقه أحمد الحجار، والفنانة أنوشكا، ويبدأ الحفل غدًا فى تمام الساعة الثامنة مساءً.

 

80549f63f2.jpg
fa3ad3ae35.jpg
c9124c92db.jpg

 

أحمد الحجار

أحمد الحجار نشأ في عائلة فنية لأب مطرب وملحن ومعلم لقواعد الغناء والموسيقى، وهو "إبراهيم الحجار"، وكانت والدته تتمتع بصوت عذب وتجيد غناء أغنيات ليلى مراد وأسمهان.

عزف أغنية "يا مسهرني" لأول مرة في حياته، وذلك عندما كان في الثانوية العامة، لافتا إلى أنه كان يتعلم من دروس والده لأخيه.

والتحق أحمد الحجار بكلية التربية الموسيقية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو، كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

 

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى له بالكلية بلحن "اعذريني" ﻷخيه على الحجار، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فقد لحن للمطرب محمد فؤاد أغنيات فيلم "أمريكا شيكا بيكا".

ولحن العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التلفزيونية ولحن لهشام عباس وعلاء عبد الخالق وأنغام وأنوشكا وغيرهم، وكانت أغنية "عود" هى بداية شهرته كمطرب، وله أربعة ألبومات غنائية.

وقدم خلال مسيرته الفنية الكثير من الأعمال التي حققت نجاحا كبيرا؛ سواء أغانٍ أو أعمال درامية، وكان من بينها: خيوط الشمس، وخالتي صفية والدير، ورصاصة في القلب.

وأحمد الحجار ينعته محبوا الموسيقى بلقب “صوت النيل” وهو الشقيق الأصغر للفنان علي الحجار، درس في معهد الموسيقى العربية، وورث عن أبيه إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين عشق الفن والموسيقى.

e3b0ff23b2.jpg

 

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ياسمين ياسين

الكاتب

ياسمين ياسين

محررة محتوى تخرجت من قسم إعلام في جامعة عين شمس، لديها خبرة في الكتابة منذ عام 2007، بدأت كتاباتها في موضوعات خاصة بالرشاقة والجمال وقدمت محتوى ثري في أبرز المواقع العربية المتخصصة في الصحة والجمال والموضة، وتسعى دوماً لمساعدة القارئ العربي في معرفة كل ما يخص صحته وكيف يمكن أن يرقى بأسلوب حياته. متابعة لكل مستجدات عالم الجمال والصحة، وآخر التقنيات المستخدمة في التجميل والرشاقة.

إخترنا لك

الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق