السكك الحديدية تعتمد تعديلات جداول التشغيل خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

السكك الحديدية تعتمد تعديلات جداول التشغيل خلال إجازة نصف العام - أخبار كلمتك

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

مصطفى محمد يشارك في تعادل نانت أمام ليل بالدوري الفرنسي - أخبار كلمتك

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

نانسي عجرم عن حفلها بالسعودية: "في برد الليل حب الرياض كان دفء" - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

توضيح هام صادر عن حلف قبائل حضرموت - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

طهران: التصعيد الإسرائيلي يؤدي إلى حرب إقليمية واسعة - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

رئيس جمارك القاهرة: 1001 هاتف حصلوا على إعفاءات من أصل 1040 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

سعر سلندرات الألومنيوم في الأسواق المحلية اليوم السبت 4-1-2025 - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

لميس الحديدي: مصر أمام خيارات مصيرية في 2025 (فيديو) - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

برشلونة يضرب بارباسترو 0/4 ويصعد لدور الـ 16 في كأس ملك إسبانيا - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

زعيم المعارضة الفنزويلية يلتقي بايدن - أخبار كلمتك

الرئيسية عالم الفن والمشاهير

حسام حسني: جمهور الشباب أحبوا أغنياتي القديمة بعد إعادة تقديمها - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
حسام حسني: جمهور الشباب أحبوا أغنياتي القديمة بعد إعادة تقديمها - أخبار كلمتك

حسام حسني: جمهور الشباب أحبوا أغنياتي القديمة بعد إعادة تقديمها - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 4 يناير 2025 09:20 مساءً - أكد المطرب والموزع الموسيقي حسام حسني، أن النجاحات التي حققها بأغنياته خلال فترة التسعينيات كانت كبيرة للغاية، فلا أحد ينسى أغنية “ لولاش قلبي ميوعاش” و“كل البنات بتحبك” و“ وأنا بحبك وغيرك انت نوبادي”.

 

إعادة تقديم أغاني حسام حسني

 

وقال حسني أن إعادة تقديم أغانيه الشهيرة من خلال أعمال فنية أو بمشاركة مطربين آخرين، كان له صدى كبير في الوسط الموسيقي، حيث صنع لتلك الأغنيات جمهورا جديدا من جيل الشباب، الذي لم يحضر تلك الأغنيات وقت نزولها منذ 30 عاما.

 

وتابع حسني أن أغنية “ لولاش قلبي ميوعاش" قدمها مؤخرًا مع الفنان أحمد حاتم بمسلسل “ عمر أفندي"، وفوجئ برد فعل ضخم على الأغنية، وحقق نجاحا كبيرًا وكأنها أغنية جديدة قد تم طرحها للتو

 

وأكد حسام حسني أن الأغنيات المختلفة والمميزة تعيش لسنوات طويلة ويستمر نجاحها مع تتابع الأجيال

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع كلمتك عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع كلمتك عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

إخترنا لك

الدشاش يحتل المركز الأول فى الإيرادات أمس الجمعة - أخبار كلمتك

أخبار ذات صلة

0 تعليق