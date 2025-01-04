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مشاهير العرب - آية سماحة تنتظر فيلمين ومسلسلا في النصف الأول من 2025 - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - آية سماحة تنتظر فيلمين ومسلسلا في النصف الأول من 2025 - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - آية سماحة تنتظر فيلمين ومسلسلا في النصف الأول من 2025 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:11 مساءً - الفنانة آية سماحة.. تصدر اسم الفنانة آية سماحة التريند على جميع مواقع التواصل الاجتماعي، وتعيش آية سماحة نشاطًا فنيًا كبيرًا خلال الفترة الأخيرة، خاصة بعدما برز اسمها كواحدة من أبرز النجمات الصاعدات بقوة على الساحة الفنية، وأصبح أسمها مطلوب بقوة لتقديم أدوار البطولة في الدراما.

الأعمال القادمة للفنانة آية سماحة

آية سماحة تنتظر طرح فيلم 6 أيام، في دور العرض يوم 15 يناير الجاري، وتقدم فيه دور البطولة بمشاركة أحمد مالك، وتدور أحداث الفيلم حول يوسف وعالية بعد سنوات من فراق فرضته عليهما ظروفًا قهرية وهما في المرحلة الثانوية، تجمع الصدفة بينهما مجددًا وقد اتخذ كلا منهما مسارًا مختلفًا في حياته عن الآخر.

أيه سماحة
أيه سماحة

ثاني الأفلام التي تنتظرها آية سماحة خلال الفترة المقبلة هو من أيام الجاية، الذى تقدم بطولته مع إياد نصار، ويشارك فيه عمرو عبد الجليل، حاتم صلاح، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، وضيف الشرف محمد ممدوح، الفيلم فكرة هيثم سعيد، وتأليف أمجد الشرقاوي - شادي محسن، وإخراج مرقس عادل، وتدور أحداثه في اطار اجتماعي لايت كوميدي.

أيه سماحة

تظهر آية سماحة في دراما رمضان 2025 بمسلسل «الكابتن» الذى تجسد فيه دور البطولة النسائية أكرم حسنى ويشارك في بطولته سوسن بدر، محمد رضوان، أحمد الرافعي، سامي مغاوري، وعمر شوقي، والمسلسل عن قصة أيمن الشايب وتأليف عمرو الدالي، ويقوم بإخراجه معتز التوني، من إنتاج k media المنتج كريم أبو ذكري.

أيه سماحة

وعرض للفنانة آية سماحة مؤخراً فيلم «وداعاً حمدي» والذي تقدم بطولة بمشاركة شيرين رضا، على الطيب، انتصار، وعدد من ضيوف الشرف منهم: انجي المقدم، أحمد فهيم، بيومي فؤاد، والفيلم من تأليف السيد عبد النبي، وإخراج محمود زهران، وتدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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