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مشاهير العرب - أشرف زكي وإيهاب فهمي أبرز الحاضرين في عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير.. صور - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أشرف زكي وإيهاب فهمي أبرز الحاضرين في عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير.. صور - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أشرف زكي وإيهاب فهمي أبرز الحاضرين في عزاء شقيقة الفنان أحمد بدير.. صور - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 09:11 مساءً - أقامالفنان أحمد بدير عزاء شقيقته أمام منزلها بمنطقة حدائق القبة، والذي حضره عدد من الفنانين أبرزهم الفنان أشرف زكي نقيب الممثلين، والفنان إيهاب فهمي، وعزوز عادل.

وطالب الفنان أحمد بدير، بعدم تواجد الصحافة والإعلام والمصورين من أجل عدم التكدس والازدحام وحرمة الموت.

ورحلت عن عالمنا شقيقة الفنان أحمد بدير، صباح اليوم السبت 4 يناير 2025، وتم تشييع الجثمان إلى مثواه الأخير بمقابر العائلة بمنطقة الدويقة عقب صلاة الظهر.

عزاء شقيقة احمد بدير

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان الكبير أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: «التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله».

الفنان احمد بدير

آخر أعمال الفنان احمد بدير

مسلسل المعلم عرض ضمن مسلسلات رمضان 2024 وبطولة: مصطفى شعبان، سهر الصايغ، أحمد بدير، عبد العزيز مخيون، انتصار، منذر رياحنة، سلوى خطاب، محمود الليثي، أحمد فؤاد سليم، سارة نور، محمد العمروسى، أحمد عبد الله محمود، أسامة الهادي، مصطفى حشيش، لبنى ونس، طارق النهري، مفيد عاشور، علاء زينهم، حمدي هيكل الطفل جان رامز وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، مسلسل «نقطة سودة» الذي يعرض حاليا.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

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باسل النجار

الكاتب

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي، درس في كلية الاعلام قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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