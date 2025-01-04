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مشاهير العرب - أحمد بدير يستقبل العزاء في شقيقته بحدائق القبة «فيديو» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - أحمد بدير يستقبل العزاء في شقيقته بحدائق القبة «فيديو» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - أحمد بدير يستقبل العزاء في شقيقته بحدائق القبة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:51 مساءً - استقبل الفنان أحمد بدير عقب صلاة المغرب، واجب العزاء في شقيقته من أمام منزلها بحدائق القبة.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء شقيقة أحمد بدير، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي، بالإضافة إلى الفنان حسان العربي.

تفاصيل وفاة شقيقة أحمد بدير

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 4 يناير 2025، شقيقة الفنان أحمد بدير، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر إلى مقابر العائلة بمنطقة الدويقة.

الموت يفجع أحمد بدير

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: «التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله».

آخر أعمال أحمد بدير

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد بدير مشاركته في مسلسل «نقطة سودة» الذي يعرض حاليا.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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