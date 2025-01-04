مشاهير العرب - أحمد بدير يستقبل العزاء في شقيقته بحدائق القبة «فيديو» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:51 مساءً - استقبل الفنان أحمد بدير عقب صلاة المغرب، واجب العزاء في شقيقته من أمام منزلها بحدائق القبة.

وكان أبرز الحاضرين لعزاء شقيقة أحمد بدير، نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والفنان إيهاب فهمي، بالإضافة إلى الفنان حسان العربي.

تفاصيل وفاة شقيقة أحمد بدير

ورحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت 4 يناير 2025، شقيقة الفنان أحمد بدير، وتم تشييع الجثمان بعد صلاة الظهر إلى مقابر العائلة بمنطقة الدويقة.

الموت يفجع أحمد بدير

وكشف الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة شقيقة الفنان أحمد بدير، وذلك عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: «التعازي لوفاة أخت الفنان أحمد بدير، الدوام لله».

آخر أعمال أحمد بدير

جدير بالذكر، أن آخر أعمال أحمد بدير مشاركته في مسلسل «نقطة سودة» الذي يعرض حاليا.

مسلسل نقطة سودة

وتدور أحداث مسلسل نقطة سودة في إطار اجتماعي رومانسي تشويقي، ويعد المسلسل هو العمل الفني الثاني الذي يجمع أحمد فهمي وناهد السباعي، بعد تعاونهما سويًا في فيلم "اللعبة أمريكاني"، الذي تم عرضه عام 2019، للمخرج مصطفى أبو سيف، وشارك معهما مجموعة من الفنانين منهم شيماء سيف، أحمد الشامي، عارفة عبد الرسول، انتصار، علاء زينهم، أيمن القيسوني، محمد السويسي، هبة الإمام.