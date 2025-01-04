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مشاهير العرب - لبنى عسل: موسم جديد من «الحياة اليوم» بنظرة متجددة - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - لبنى عسل: موسم جديد من «الحياة اليوم» بنظرة متجددة - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - لبنى عسل: موسم جديد من «الحياة اليوم» بنظرة متجددة - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:51 مساءً - لبنى عسل.. تصدر اسم الإعلامية لبنى عسل، تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أول حلقة من برنامجها على قناة الحياة، خلال العام الجديد 2025.

برنامج لبنى عسل

قالت الإعلامية لبنى عسل: «هذا أول يوم لنا في الموسم الجديد ومع بداية السنة الجديدة، نسأل الله أن تكون سنة خير وسعادة على مصر والعالم أجمع، نتمنى تجاوز كل التحديات والصعوبات التي نواجهها، وطالما المصريون متحدون وعلى قلب رجل واحد، سنتمكن بفضل الله من تخطي أي صعاب، ونأمل أن يكتب الله الخير لمصر وللمصريين».

لبني عسل

جدول البرنامج وتفاصيل التقديم

وأوضحت لبنى عسل، خلال تقديمها برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» أن الموسم الجديد من برنامج الحياة اليوم، سيواصل تقديمه اليومي، حيث ستلتقي بالجمهور من السبت إلى الاثنين، فيما يشاركها زميلها محمد شردي التقديم من الثلاثاء إلى الخميس، من السابعة حتى الثامنة والنصف مساءً.

لبني عسل

رسالة البرنامج وأهدافه

وقالت: «وعدنا وعهدنا معكم أن ننقل حياة المصريين بكل تفاصيلها، وأن نكون عيونكم وصوتكم، سنتناول كل ما يشغلنا ويهمنا، من أحلام ومشاكل، وملفات لها أولوية مثل الاقتصاد، الأسعار، الصحة، التعليم، والخدمات، نحن هنا لنناقش كل هذه القضايا يوميًا».

لبني عسل

متابعة القضايا المحلية والدولية

وشددت الإعلامية على أهمية رصد التحديات والصراعات التي تحدث في المنطقة وعلى الحدود المصرية، وكيفية فهم تأثيرها على الداخل المصري وشؤون المواطنين، قائلة: «سنسلط الضوء على هذه القضايا ونتعمق في تحليلها لنساعدكم في فهم الصورة كاملة».

لبني عسل

صوت الشعب وجسر التواصل

واختتمت: «كاميراتنا ومراسلونا سيكونون في كل مكان على أرض مصر، لنقل ما يحدث ونستمع لكم، لا نكتفي بأن تسمعونا، بل سنسمعكم أيضًا من خلال قنوات التواصل المتاحة، لنفكر معًا ونتحدث بصوت عالٍ، فأنتم شريكنا في الحوار».

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ايمان الباجي

الكاتب

ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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