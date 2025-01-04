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مشاهير العرب - 18 يناير.. محمد رمضان يستعد لحفله في السعودية «صورة» - أخبار كلمتك

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مشاهير العرب - 18 يناير.. محمد رمضان يستعد لحفله في السعودية «صورة» - أخبار كلمتك

مشاهير العرب - 18 يناير.. محمد رمضان يستعد لحفله في السعودية «صورة» - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 4 يناير 2025 08:51 مساءً - يستعد الفنان محمد رمضان، لانطلاقة حفله الغنائي القادم في المملكة العربية السعودية خلال الفترة المقبلة، حيث يقدم خلاله باقة من أفضل أعماله الغنائية التي طرحها مؤخرا.

ومن المقرر، أن يكون محمد رمضان على موعد مع الجمهور السعودي في 18 يناير الجاري، الأمر الذي أشار إلى اشتياقه إلى لقاء السعوديين عبر حسابه الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «إنستجرام».

محمد رمضان يكشف عن مشاركته في موسم رمضان 2025

وكان محمد رمضان، عبر حسابه الرسمي بموقع «إنستجرام»، فجر عددا من المفاجآت لجمهوره حول برنامجه القادم، قائلا: «كل سنة و انتوا طيبين، وإن شاء الله سنة جميلة عليكوا، وتكون كلها أخبار حلوة واحتفالات ونجاحات، وتشوفوا أسد أخيرًا 2025، وتشوفوني في كوتشيلا إن شاء الله في 13 و20 أبريل، وفيه مفاجآت كتير أهمها أنكم هتشوفوني رمضان 2025، واستنوني يوم 18 يناير في السعودية، واحشني الجمهور السعودي، أشوفكم على خير».

وفي وقت سابق، كشف محمد رمضان عن تعاقده على عمل فني سيعرض في شهر رمضان المقبل، ولم يكشف أي تفاصيل تخص العمل، واكتفى بنشر صورة من التعاقد عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك» وعلق قائلا: «رمضان يجمعنا».

آخر أعمال الفنان محمد رمضان

وكانت آخر مشاركات محمد رمضان الدرامية مسلسل «جعفر العمدة» الذي شارك به ضمن دراما رمضان 2023، وحقق نجاحًا جماهيريًا فاق كل التوقعات، وشاركه البطولة مجموعة من نجوم الفن، وهم: زينة، هالة صدقي، إيمان العاصي، أحمد داش، منة فضالي، إخراج محمد سامي.

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سعد شهاب

الكاتب

سعد شهاب

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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