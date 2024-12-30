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لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة - أخبار كلمتك

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لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة - أخبار كلمتك

لجنة تحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني السوري وسط رفض "الائتلاف" المشاركة - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 05:07 مساءً - أُعلنت القيادة السورية الجديدة عن تشكيل لجنة تحضيرية تضم سبعة أعضاء، بينهم امرأة، للإعداد لمؤتمر الحوار الوطني في سوريا، الذي يهدف إلى تعزيز الحلول السياسية للأزمة السورية.

وفي المقابل، صرّح مصدر في الائتلاف الوطني السوري برفض الائتلاف المشاركة في المؤتمر، إذا ما تمت دعوة أعضائه بصفة فردية وليس كمؤسسة سياسية.

وأكد المصدر أن الائتلاف يرى نفسه ممثلًا سياسيًا للمعارضة السورية، ويطالب بالتعامل معه على هذا الأساس.

ويأتي تشكيل اللجنة ضمن خطوات جديدة تسعى لإطلاق حوار وطني شامل، وسط تباين في مواقف الأطراف المختلفة بشأن آليات المشاركة.
 وزير الخارجية السوري يتلقى دعوة رسمية لزيارة السعودية

فيما أعلن وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، تلقيه دعوة رسمية من نظيره السعودي لزيارة المملكة العربية السعودية.

وأعرب المقداد عن فخره بتمثيل سوريا في هذه الزيارة، التي تُعد الأولى من نوعها منذ سنوات، مؤكدًا أهميتها في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود التقارب العربي وتعزيز التعاون الإقليمي، وسط تطورات تهدف إلى تعزيز الحوار والتنسيق في القضايا المشتركة.

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ياسر الجرجورة

الكاتب

ياسر الجرجورة

عمل ياسر كمدير سابق لقسم المحتوى والمضامين في موقع كلمتك، وهو القسم المسؤول عن تقديم المعلومة الصحية الموثوقة والمبسطة لمتصفحي الخليج 24. وذلك من خلال اختيار المضامين، مروراً بالاشراف على صياغتها لتسهيل ايصالها الى القارئ، وحتى التأكد من مراجعتها والمصادقة الطبية عليها وتقديمها لزوار الخليج 24. بدأ ياسر العمل في كتابة الاعلانات والمضامين التسويقية لمدة خمس سنوات في مكاتب الدعاية والاعلان، عمل من خلالها مع عدة جهات ومنظمات صحية. قبل الانضمام الى الخليج 24 يحمل فادي شهادة البكالوريوس في مجالي علم الاجتماع والصحافة والاعلام.

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