أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:30 صباحاً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. وجاءت على النحو التالي:

الأهلي ضد إنبي

الجونة ضد بيراميدز

فاركو ضد سموحة

زد إف سي ضد بتروجيت

قائمة الأهلي أمام إنبي

حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد

بينما استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله.

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي الختامي لمواجهة إنبي

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة ٣٠ دقيقة من بداية المران.

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين.

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