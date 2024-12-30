عصام عمر لكلمتك: مشاهد البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو صعبة بسبب "الكلب" (فيديو) - أخبار كلمتك

عصام عمر لكلمتك: مشاهد البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو صعبة بسبب "الكلب" (فيديو) - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

حكام مباريات اليوم الإثنين في دوري المحترفين - أخبار كلمتك

رئيس أركان جيش الاحتلال: كل يوم نقصف البنية التحتية في الجولان - أخبار كلمتك

رئيس أركان جيش الاحتلال: كل يوم نقصف البنية التحتية في الجولان - أخبار كلمتك

21.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

21.8 مليار جنيه قيمة التداول بالبورصة خلال جلسة بداية الأسبوع - أخبار كلمتك

النيابة توقف مسوول حكومي في عدن - أخبار كلمتك

النيابة توقف مسوول حكومي في عدن - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تنعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

نقابة المهن الموسيقية تنعى نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 - أخبار كلمتك

موعد إجازة عيد الميلاد المجيد لعام 2025 - أخبار كلمتك

أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري - أخبار كلمتك

أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري - أخبار كلمتك

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

موعد ومكان تشييع جثمان نجم الأغنية الشعبية أحمد عدوية - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد وصول الوديعة السعودية عدن - أخبار كلمتك

الكشف عن موعد وصول الوديعة السعودية عدن - أخبار كلمتك

الرئيسية اخبار الرياضة

أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري - أخبار كلمتك

0 تعليق ارسل طباعة تبليغ
أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري - أخبار كلمتك

أبرزها مباراة الأهلي وإنبي، حكام مباريات اليوم الإثنين في الدوري المصري - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - الاثنين 30 ديسمبر 2024 12:30 صباحاً - الدوري المصري، أعلنت لجنة الحكام باتحاد الكرة، أسماء حكام مباريات اليوم الإثنين، ضمن مواجهات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.. وجاءت على النحو التالي:

الأهلي ضد إنبي

a2c8095ce4.jpg

الجونة ضد بيراميدز

d83759447b.jpg

فاركو ضد سموحة 

ba8ab5986a.jpg

زد إف سي ضد بتروجيت

4489954ac8.jpg

قائمة الأهلي أمام إنبي 

حراسة المرمى: حمزة علاء – مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف

خط الدفاع: رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – أشرف داري – أكرم توفيق – يحيى عطية الله – كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية – عمرو السولية – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – إمام عاشور – محمد مجدي "أفشة" – حسين الشحات – بيرسي تاو - مصطفى أبو الخير

خط الهجوم: وسام أبو علي – سمير محمد

بينما استبعد كولر كل من: محمد الشناوي، عمر كمال، خالد عبد الفتاح، يوسف أيمن، كهربا، رضا سليم، علي معلول، كريم فؤاد، طاهر محمد، محمد هاني، محمد عبد الله. 

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه مساء أمس الأحد على ملعب النادي بمدينة نصر، وذلك استعدادًا لمباراة فريق إنبي في بطولة  الدوري المصري الممتاز.

تفاصيل مران الأهلي الختامي لمواجهة إنبي 

وعقد الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر محاضرة فنية واجتمع باللاعبين قبل انطلاق فقرات المران الجماعي، وذلك للوقوف على بعض النقاط الفنية قبل مباراة الغد.

وقاد أندريس إندويا مخطط الأحمال، مرانًا بدنيًّا متنوعًا بالكرة للاعبين، وذلك لمدة ٣٠ دقيقة من بداية المران. 

وأدى رباعي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف تدريبات منفردة متنوعة، تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس. 

واختتم مارسيل كولر فقرات المران بجانب التدريبات الفنية وتقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين. 

ونقدم لكم من خلال موقع (كلمتك)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

أخبار ذات صلة

0 تعليق