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الرياضة - 04:58 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 04:58 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 04:58 - عيار 21 الآن.. آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - الاثنين 30 ديسمبر 2024 04:58 مساءً - واصل سعر الذهب تراجعه خلال التعاملات الختامية اليوم الاثنين 30 ديسمبر 2024، مقارنة بآخر تحديث له في منتصف التعاملات، حيث تراجع سعر الذهب عيار 21 ليسجل 3720 جنيها للبيع، و 3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب

ويقدم موقع كلمتك، لزواره ومتابعيه في السطور التالية، آخر تحديث لـ سعر الذهب اليوم، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــــا.

سعر الذهب
سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين 30 ديسمبر
سعر الذهب بيع شراء
عيار 24 4251.5 جنيه 4228.5 جنيه
عيار 22 3897.25 جنيه 3876.25 جنيه
عيار 21 3720 جنيها 3700 جنيها
عيار 18 3188.5 جنيه 3171.5 جنيه
عيار 14 2480 جنيها 2466.75 جنيه
عيار 12 2125.75 جنيه 2114.25 جنيه

سعر الذهب في مصر بختام التعاملات

سعر الذهب عيار 24

تراجع سعر الذهب عيار 24 ختام تعاملات اليوم الإثنين عند 4251.5 جنيه للبيع، و 4228.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر الذهب عيار 22 اليوم الإثنين في مصر نحو 3897.25 جنيه للبيع، و 3876.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 21

تراجع سعر الذهب عيار 21 بختام التعاملات عند 3720 جنيها للبيع، و 3700 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 ختام تعاملات اليوم الإثنين نحو 3188.5 جنيه للبيع، و 3171.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

تراجع سعر الذهب عيار 14 عند 2480 جنيها للبيع، و 2466.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب بختام التعاملات
سعر الذهب بختام التعاملات

سعر الذهب عيار 12

انخفض سعر الذهب عيار 12 بختام التعاملات في محلات الصاغة عند 2125.75 جنيه للبيع، و 2114.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

سجل سعر الذهب عيار 9 ختام تعاملات اليوم الإثنين نحو 1594.25 جنيه للبيع، و 1585.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

تراجع سعر الجنيه الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الإثنين عند 29760 جنيها للبيع، و 29600 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب اليوم في مصر لتسجل 2613.81 دولارا للبيع، و 2613.54 دولار للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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