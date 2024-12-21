الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

الحوثيين يعلنوت مصرع عدد من قياداتهم في صنعاء - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

بيان تضامني من مجموعة السلام العربي مع الشعب اليمني - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

لجنة مجلس الجامعات الأهلية تزور جامعة كفر الشيخ - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - قبل احتفالات الكريسماس.. ضبط 7 قضايا مخدرات بمحافظتي أسوان ودمياط - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الخارجية: توافقنا على ترفيع العلاقات بين مصر والصومال إلى الشراكة الاستراتيجية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

الرياضة - 02:48 - وزير الإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج بشركة حلوان للصناعات الهندسية - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير الخارجية: البحر الأحمر خاص بالدول المشاطئة له ولا يمكن القبول بطرف لا يطل عليه - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير خارجية الصومال: لن ننسى الفضل لمصر فى إتمام اتفاقية أنقرة ونحن للعهد حافظون - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

وزير الخارجية يعلن ترفيع العلاقات مع الصومال على المستوى الاستراتيجي - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

مقتل أحد عناصر أمن السلطة الفلسطينية في اشتباكات مع المقاومة بجنين - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - تحديث مباشر لـ «الأخضر».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 21-12-2024 - أخبار كلمتك

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الرياضة - 08:26 - تحديث مباشر لـ «الأخضر».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 21-12-2024 - أخبار كلمتك

الرياضة - 08:26 - تحديث مباشر لـ «الأخضر».. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري السبت 21-12-2024 - أخبار كلمتك

القاهرة - ياسر ابراهيم - السبت 21 ديسمبر 2024 08:26 صباحاً - سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه.. استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، صباح اليوم السبت 21 ديسمبر 2024، مقارنةً بالتحديثات الأخيرة له على مؤشر شاشات البنوك العاملة في مصر.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

ويقدم موقع كلمتك لزواره ومتابعيه في السطور التالية، تحديثًا مستمرًّا لـ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه، ضمن خدمة يقدمها الموقع بشكل مستمر في مجالات متعددة، ويمكنكم المتابعة بالضغط هنـــــــــا.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك المركزي عند 50.99 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك الأهلي المصري عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك مصر عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي صباح اليوم نحو 50.98 جنيه للبيع، و50.89 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية

وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في بنك الإسكندرية نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك البركة اليوم عند 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار في بنك التنمية الصناعية

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في بنك التنمية الصناعية اليوم نحو 50.95 جنيه للبيع، و50.85 جنيه للشراء.

سعر الدولار مقابل الجنيه في المصرف العربي الدولي

أما سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي فسجل نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم في بنك كريدي أجريكول

سجل سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول نحو 50.97 جنيه للبيع، و50.87 جنيه للشراء.

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه في البنك التجاري الدولي CIB نحو 50.96 جنيه للبيع، و50.86 جنيه للشراء.

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سيف الحموري

الكاتب

سيف الحموري

كاتب مقالات في موقع كلمتك, حيث أقوم بكتابة المقالات بمجالات مختلفة ومتنوعة. لدي سنوات عديدة من الخبرة في مجال الإعلام والصحافة والتسويق وأحمل شهادة البكالوريوس في التسويق كما قد قمت بتطوير مواهبي في الصحافة بعد أن بدأت العمل في هذا المجال.

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