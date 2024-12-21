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توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات - أخبار كلمتك

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توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات - أخبار كلمتك

توجيه عاجل من وزير الصحة بشأن التعامل مع حالات الطوارئ بالمستشفيات - أخبار كلمتك

القاهرة - أماني محمد - السبت 21 ديسمبر 2024 01:00 مساءً -  تفقد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف مستشفى التأمين الصحي بمحافظة بني سويف، يأتي ذلك في إطار حرصه الدائم على متابعة سير العمل ميدانيًا والوقوف على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.

 

جولة وزير الصحة بمستشفى التأمين الصحي ببني سويف

 وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن نائب رئيس الوزراء، تفقد قسم الطوارئ والاستقبال بالمستشفى، واطمأن على الخدمات المقدمة في القسم، والمعدل الزمني بين وصول الحالة وبدء تلقيها الخدمة، كما تم المرور على غرفة الملاحظة، حيث وجه الوزير بسرعة التعامل مع حالات الطوارئ، لحين انتهاء إجراءات دخول المريض.

 

وأضاف «عبدالغفار» أن الدكتور خالد عبدالغفار، أشاد بالخدمة الطبية المقدمة وانتظام الفريق الطبي والعاملين، كما حرص على الاستماع للمواطنين، للوقوف على مدى رضاهم عن الخدمة الطبية المقدمة لهم.

 

التزام الأطقم الطبية، وسلامة الأجهزة الطبي

 وتابع «عبدالغفار» أن نائب رئيس مجلس الوزراء تفقد وحدة القلب والقسطرة، واطمأن على توافر المستحضرات الدوائية والمستلزمات الطبية، وتأكد من التزام الأطقم الطبية، وسلامة الأجهزة الطبية، موجها باستغلال وحدات الرعايات الصحية لمنع تكدس المواطنين في مستشفيات التأمين الصحي.

وأشار «عبدالغفار» إلى أن المستشفى تم إنشاؤه على مساحة 4500 متر عام  2002 ويتكون من 2 مبنى بجانب مبنى رابط، مضيفا أن المبنى الأول يضم (الباطنة، ووحدة مناظير الجهاز الهضمي، والقسطرة ورعاية القلب، والصيدليات ومخازن الأدوية)، فيما يضم المبنى الثاني (العزل والعظام، والرمد، والنساء والتوليد، والجراحة، والأطفال، والعمليات، وجراحة التجميل والأورام والأوعية الدموية، والمسالك  البولية، والمبتسرين والعناية، وجراحات اليوم الواحد والمعمل وبنك الدم.

واستكمل «عبدالغفار» أن المبنى الثالث يضم الأشعة العادية والمقطعية والتعقيم المركزي والغسيل الكلوي، والمغسلة والمطبخ، وتبلغ الطاقة الإجمالية للمستشفى من حيث عدد الأسرة 304 سريرا في مختلف التخصصات والأقسام، منها (175 سرير داخلي، و6 أسرة للاستقبال، و9 للعناية المركزة، و7 قسطرة القلب، و32 ماكينة غسيل كلوى، و14 حضانة، و8 أسرة للمناظير، و7 رعاية القلب، و5 عناية الأطفال، و36 سريرا للعلاج الكيماوي.

 رافق الوزير خلال الجولة الدكتور بيتر وجيه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور أحمد مصطفى رئيس هيئة التأمين الصحي، الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة سماح جاد وكيل الوزارة بمحافظة بني سويف.

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ياسر ابراهيم

الكاتب

ياسر ابراهيم

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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